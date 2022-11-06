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Bakan Murat Kurum'dan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde, kura çekimi 10 günde tamamlanacak 12 ilin detaylarına ilişkin açıklama

06.11.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarının müjdesini verdi. Bakan Kurum, sosyal medyadan “13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!” dedi.

Bakan Murat Kurum'dan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde, kura çekimi 10 günde tamamlanacak 12 ilin detaylarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında kura çekimine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulundu; 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarını müjdeledi.

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!”

“İLK KURALAR 7 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ ŞIRNAK VE ARDAHAN’DA ÇEKİLECEK”

Yüzyılın sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan’da çekileceği bildirildi.

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Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı!

“KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA ÇEKİLECEK VE CANLI YAYINLANACAK”

10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

  • 7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
  • 8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
  • 9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
  • 10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
  • 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
  • 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
  • 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
  • 15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
  • 16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
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Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı!
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