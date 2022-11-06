Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Şırnak ve Ardahan'da tün gözler yarına çevrildi

Emekliler, engelliler, gençler, şehit yakınları... 8 milyona yakın kişi başvurdu, 5 milyon başvuru kabul edildi. Şimdi ise milyonların gözü kulağı Sosyal Konut Projesi'nin kura çekiminde.

İLK KURA ÇEKİMİ YARIN ŞIRNAK VE ARDAHAN'DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; ilk kuraların 7 Kasım Pazartesi günü çekileceğini duyurdu. Bakan Kurum ilk kuraların Şırnak ve Ardahan illerinde çekileceğini belirtti.

Noter huzurunda çekilecek kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

16 KASIM'A KADAR 12 İLDE TAMALANACAK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde 16 Kasım'a kadar 22 bin hak sahibi belirlenmiş olacak.

2023 Mart ayına kadar diğer illerde de kura çekimi tamamlanacak.

50 BİNİ İSTANBUL'DA YAPILACAK

250 bin sosyal konutun 50 bini İstanbul'da yapılacak. 50 bin arsa da mega şehirde sahiplerini bulacak.

15 KASIM'A KADAR UZATILDI

Kasım'da sona eren arsa ve 'ilk işyerim' projesinin başvuru süresi ise 15 Kasım'a kadar uzatıldı.



