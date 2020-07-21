Bakanlık açıkladı: Konut satışları %32 arttı! Hangi il ve ilçede konut satışları arttı? İstanbul ve Ankara konut satışları nasıl?

Koronavirüsten dolayı konut satışları durma noktasına geldiği için, ekonomiyi canlandırmak ve normalleşme sürecini başlatmak için, bankalar konut satışlarında kredi faiz oranlarını düşürmüştü. Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile konut satışlarında da artış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli verilerine göre 2020 yılının ilk yarısında 581 bin 798 konut satıldı. En çok konut hangi illerde ve ilçelerde satıldı? İstanbul'da hangi ilçelerde konut satışı fazla?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, en fazlakonut satışı İstanbul'dan oldu. İstanbul'da 2020 yılının ilk yarısında toplam 95 bin 271 konut satışı yapıldı. İstanbul'da en çok hangi ilçelerde konut satışı yapıldı sorusunun cevabı da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi.

İstanbul'da en çok konut satışı hangi ilçelerde yapıldı?

İstanbul'da en çok konut satışı yapılan ilçeler; Başakşehir, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Beylikdüzü oldu. En çok konut satışının yapıldığı ilçe Esenyurt oldu. Pendik'te Esenyurt'ta 6 ayda 12 bin 983 konut satıldı. Esenyurt, konut satışlarında diğer ilçeleri 3'e katladı. İstanbul'da en çok konut satışı yapılan ikinci ilçe ise Pendik oldu. Pendik'te 4 bin 872, Sancaktepe'de 4 bin 836, Başakşehir'de 4 bin 830 ve Beylikdüzü'nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti.