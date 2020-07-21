Bakanlık açıkladı: Konut satışları %32 arttı! Hangi il ve ilçede konut satışları arttı? İstanbul ve Ankara konut satışları nasıl?

Koronavirüsten dolayı konut satışları durma noktasına geldiği için, ekonomiyi canlandırmak ve normalleşme sürecini başlatmak için, bankalar konut satışlarında kredi faiz oranlarını düşürmüştü. Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile konut satışlarında da artış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli verilerine göre 2020 yılının ilk yarısında 581 bin 798 konut satıldı. En çok konut hangi illerde ve ilçelerde satıldı? İstanbul'da hangi ilçelerde konut satışı fazla?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, en fazlakonut satışı İstanbul'dan oldu. İstanbul'da 2020 yılının ilk yarısında toplam 95 bin 271 konut satışı yapıldı. İstanbul'da en çok hangi ilçelerde konut satışı yapıldı sorusunun cevabı da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi.
İstanbul'da en çok konut satışı yapılan ilçeler; Başakşehir, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Beylikdüzü oldu. En çok konut satışının yapıldığı ilçe Esenyurt oldu. Pendik'te Esenyurt'ta 6 ayda 12 bin 983 konut satıldı. Esenyurt, konut satışlarında diğer ilçeleri 3'e katladı. İstanbul'da en çok konut satışı yapılan ikinci ilçe ise Pendik oldu. Pendik'te 4 bin 872, Sancaktepe'de 4 bin 836, Başakşehir'de 4 bin 830 ve Beylikdüzü'nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti.
2020'nin ilk yarısında konut satışlarında İstanbul'u Ankara takip etti. Ankara'da ilk 6 ayda 64 bin 52 konut satışı gerçekleşti. Ankara'da en çok hangi ilçelerde konut satışı yapıldı sorusunun cevabı da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Ankara'da konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler ise sırasıyla Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. Yılın ilk yarısında Keçiören'de 10 bin 198, Çankaya'da 9 bin 886, Mamak'ta 8 bin 175, Yenimahalle'de 7 bin 766 ve Etimesgut'ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti.
İstanbul ve Ankara'yı konut satışlarında İzmir takip etti. İzmir'de yılın ilk yarısında konut satışı 36 bin 651 satış rakamına ulaşıldı. İzmir'den en çok hangi ilçelerde konut satışı yapıldığının merak edenler için; konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Karabağlar oldu.İzmir Buca'da 6 ayda 4 bin 783, Karşıyaka'da 3 bin 862, Çiğli'de 3 bin 198, Torbalı'da 2 bin 752 ve Karabağlar'da 2 bin 543 konutun satışı gerçekleştirildi.
İzmir'in ardından yılın ilk yarısında Antalya'da 25 bin 918 ve Bursa'da 21 bin 442 konut satış rakamı kayıtlara geçti.
Mersin, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ'da en çok konutun satıldığı iller arasında yer aldı.
Konut satışları ve diğer alım satımlar ile Hazine'ye de 6 ayda 7 milyar 792 milyon 150 bin lira katkı sağlandı.
Faizlerin inmesi ile artan konut satışları ve diğer alım satımlarla yıl sonuna kadar Hazine'ye 20 milyar liralık katkı sağlanacağı öngörülüyor.
Ayrıca 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışla 141 bin 374 daha fazla konut satılmış oldu.
AA
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