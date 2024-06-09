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Bakanlık 'acilen' diyerek uyardı! O belgeye dikkat: 100 bin TL cezası var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 09:09
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Ticaret Bakanlığı'ndan emlakçıları ilgilendiren bir uyarı geldi. Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak alım satım platformlarına cezayla karşı karşıya kalacak. Bakanlık geçen sene yapılan düzenlemeyi hatırlattı.

Bakanlık 'acilen' diyerek uyardı! O belgeye dikkat: 100 bin TL cezası var!

Ticaret Bakanlığı'nda alım satım için acilen yetki belgesi alınması gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdi. İnternetteki emlak ilanı platformlarında yer alan aldatıcı ve sahte ilanları engellemek, kötü niyetli kişilerin bu platformları kullanarak organize bir şekilde fiyat şişirmelerini ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla getirilen düzenlemeye uymayan ilan sitelerine, her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Geçen sene yapılan düzenleme uyarınca, emlak alım-satım platformlarına konan ilanlarda yer alan taşınmazların ilan veren üyeye veya yakınlarına ait olması gerektiğini hatırlatan bakanlık, bu kapsamda yetki belgesi alınması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkisiz faaliyet gösteren emlakçı ve internet sitelerinin kayıt altına alınması amacıyla yapılan düzenleme ise, konut ticareti yapan emlak işletmelerinin, diğer tüm şartları taşımaları halinde mesleki deneyim şartı olmadan da yetki belgesi almasına olanak sağlıyor.

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Ceza Emlakçı Ticaret Bakanlığı düzenleme
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