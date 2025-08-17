FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor

Konut aidatları kira fiyatları ile yarışır hale gelmesi hem vatandaşın hem de hükümetin gündeminde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını ifade etti. İşte detaylar...

Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor
Ezgi Sivritepe

Konut aidatları kiralar ile yarışmaya devam ediyor. Fiyatların fahiş olması vatandaşın belini bükerken bakanlık da harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti.

Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor 1

HEDEF: FİYATLARIN DÜŞMESİ

Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.

Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor 2

ÖNCE YETKİ SONRA DENETİM

Bunun yanı sıra site yönetimi hizmeti veren şirketler de sınıflandırılacak ve artık firmalar "Ben yönetim şirketiyim" diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket bakanlıkça önce yetkilendirilip sonra da denetlenecek.
Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor 3

KİRACILARIN ÖDEMEYECEĞİ GİDER TALEPLERİ

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, şunları söyledi:
Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor 4

"Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir"

Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor 5

Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: NTV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Bakanlık sahada vatandaş alışverişte!Bakanlık sahada vatandaş alışverişte!

Anahtar Kelimeler:
Kira Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı emlak konut konut aidatı ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

Koskoca sezon bedava olacak! 'Ücretsiz hizmet vereceğiz'

Koskoca sezon bedava olacak! 'Ücretsiz hizmet vereceğiz'

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

Bakanlıktan ilaç düzenlemesi!

Bakanlıktan ilaç düzenlemesi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.