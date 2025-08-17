Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok! Şikayetler dağ gibi olmuştu: Düzenleme geliyor

Konut aidatları kiralar ile yarışmaya devam ediyor. Fiyatların fahiş olması vatandaşın belini bükerken bakanlık da harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti.

HEDEF: FİYATLARIN DÜŞMESİ

Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.



ÖNCE YETKİ SONRA DENETİM

Bunun yanı sıra site yönetimi hizmeti veren şirketler de sınıflandırılacak ve artık firmalar "Ben yönetim şirketiyim" diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket bakanlıkça önce yetkilendirilip sonra da denetlenecek.



KİRACILARIN ÖDEMEYECEĞİ GİDER TALEPLERİ

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, şunları söyledi:



"Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir"



Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: NTV