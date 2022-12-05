Bartın TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Bartın kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişleri açıklanan kura tarihlerine göre gerçekleşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Bartın TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Bartın TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

BARTIN TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bartın TOKİ çekilişi tarihleri netleşti. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor.

Bartın TOKİ kurala çekilişi 6 Aralık 2022 salı günü gerçekleşecek. Bartın kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



