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'Belli dönemler var, fiyatı düşerler' Ev almak isteyenler için tarih verdi! '3 milyon istiyordun al 2,5 diyeceksin alacaksın'

Konut alımı için en uygun zaman ne? Ev almayı düşünenler, fiyatların düşeceği tarihleri merak ederken konut alımında doğru zaman da araştırılıyor. Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan bununla alakalı çarpıcı bir tarih geldi. Belli bir dönemi işaret eden Başaran "3 milyon istiyordun al sana helalinden 2,5 diyeceksin alacaksın" ifadelerini kullandı.

'Belli dönemler var, fiyatı düşerler' Ev almak isteyenler için tarih verdi! '3 milyon istiyordun al 2,5 diyeceksin alacaksın'
Hande Dağ

Ev almak için doğru zaman ne? Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi bu sorunun yanıtını araştırıyor. Özellikle fiyatlarda bir düşüş olma ihtimalini değerlendirmek isteyenler, kısa vadede konut alımı için uygun dönemi kolluyor. Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken bir tarih yorumu geldi.

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Ekol TV Haber Müdür Aziz Akova, Ekol TV yayınında Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'a "Fiyatlardan bağımsız, ihtiyacınız varsa alın, ne kadar erken alırsanız o kadar erken alın, fiyatlar yazın artmış, azalmış, bir sene sonra, iki sene sonra dua edeceksiniz bana diyorsun, doğru anlamış mıyım, bir yıldır dinliyorum" diyerek bir soru yöneltti. Bunun üzerine Başaran şu ifadeleri kullandı:

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"İHTİYAÇ BAŞKA YATIRIM BAŞKA"

"Benim hayat felsefem o. Evet doğru anlamışsın. Benim hayat felsefem şu; ihtiyacı olandan bahsediyorum ama. Çünkü ihtiyaçla kumar oynanmaz. Şu bardağın değeri şimdi 50 TL ve ben çok susamışım şu an, sen bana dersen ki Mert abi dur, gel bir zar atalım, faiz düşerse bu bardağı bedava alırız, çıkarsa 300 olacak... Abi ağzım kurumuş, bunun riskine giremem ben. Ben alırım bunu koyarım, suyumu içerim. Ha şu doğru ama; Mert abi senin zaten 2-3 tane bardağın var, 3.'sünü almayalım, faiz düşüşünü çıkışını bekleyelim, bak o amenna. İhtiyaç başka yatırım başka.

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"İMKANINI BULDUĞUN AN ALACAKSIN"

İhtiyacı olanların hiçbir şeyi beklememesi lazım; imkânını bulduğun an alacaksın. Ama ihtiyacım yoksa, keyif için alıyorum ya da yatırım için alıyorum diyorsanız evet orada belli dönemler vardır.

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O DÖNEMİ İŞARET ETTİ! "3 MİLYON İSTİYORDUN, AL SANA 2,5 DİYECEKSİN, ALACAKSIN"

Mesela yazın Temmuz'un 1'i ile Ağustos'un 15'i arası hem kiralamak için hem de satın almak için güzel bir dönemdir. Niye? Herkes yazlıktadır, parası olanlar nerededir, işte Bodrum, Alaçatı, bilmem ne, zaten 2-3 tane yer var herkes oraya gidiyor, oralardadır, orta düzeyde parası olanlar memleketindedir vesaire, tatil dönemindedir, yani İstanbul bomboştur. İstanbul bomboş olduğu için de acil satmak isteyenler veya kiraya vermek isteyenler kolay kolay kiracı ve alıcı bulamazlar. Fiyatı bir tık düşerler. Dolayısıyla Temmuz'un 15'inde herkes yazlıkta, Bodrum'da, Alaçatı'dayken ya da memleketindeyken sen gideceksin kapıyı çalacaksın, abi senin kimse kapını çalmıyor, bak ben geldim derdine derman olmaya, 3 milyon istiyordun al sana helalinden 2,5 diyeceksin alacaksın. Bu kadar"

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Akova ise "Ben bunu not alayım. Önemli bir tüyo geldi Mert Başaran'dan" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
konut fiyatları ev almak konut Mert Başaran
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