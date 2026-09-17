FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Bilecik'te konut satışları yüzde 14,3 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2026 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında azaldı.

Bilecik'te konut satışları yüzde 14,3 oranında azaldı

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Ağustos ayında, 2025 Ağustos ayına göre yüzde 14,3 oranında azalarak 318 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Ağustos ayında konutların 168 adedi ilk defa (ilk el satış), 150 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bilecik'te satışı yapılan 318 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 oranında artarak 73 adet, diğer satışlar ise yüzde 22,7 oranında azalarak 245 adet olarak gerçekleşti.Bilecik'te ipotekli satış yapılan 73 konutun 29 adedi ilk satış, 44 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BDDK'dan bankalar için sermaye kararıBDDK'dan bankalar için sermaye kararı
Otomobilleri geride bıraktılar! Sayıları 7’ye yükseldi Otomobilleri geride bıraktılar! Sayıları 7’ye yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Bilecik konut tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.