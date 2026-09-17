Bilecik'te konut satışları yüzde 14,3 oranında azaldı

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Ağustos ayında, 2025 Ağustos ayına göre yüzde 14,3 oranında azalarak 318 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Ağustos ayında konutların 168 adedi ilk defa (ilk el satış), 150 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bilecik'te satışı yapılan 318 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 oranında artarak 73 adet, diğer satışlar ise yüzde 22,7 oranında azalarak 245 adet olarak gerçekleşti.Bilecik'te ipotekli satış yapılan 73 konutun 29 adedi ilk satış, 44 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır