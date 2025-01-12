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Bir anda 740 bin TL arttı! Açıklama fiyatları hareketlendirdi... Kendilerini yine böyle gösterdiler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.01.2025 07:49
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Türkiye'de pek çok vatandaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı dar gelirliler için konut müjdesinin detaylarını bekliyor. Dar gelirlilere yönelik konut projesi haberleri gelirken fırsatçılar da harekete geçti, fırsatçılar konut fiyatlarını bir anda yükseltti. İşte kısa sürede fiyatı 740 bin TL birden artan o ilanlar...

Bir anda 740 bin TL arttı! Açıklama fiyatları hareketlendirdi... Kendilerini yine böyle gösterdiler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirliler için konut müjdesi vermişti. Fırsatçılar da boş durmadı; konut fiyatları bir anda fırladı. İlanlardaki rakamlar da tepkilere neden oldu. İşte o fırsatçılık oyunu...

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AÇIKLANDIĞI GÜN ARTMAYA BAŞLADI

ATV Haber'de yer alan habere göre; Bakan Şimşek "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. O nedenle de biz bu alana büyük öncelik vereceğiz" demişti. İlk konut projesinin daha detayları belli olmadan fırsatçısı ortaya çıktı. İlandaki konut fiyatları müjdenin açıklandığı gün artmaya başladı.

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8 OCAK'TA 740 BİN TL ARTTI

Örneğin bir ilan Ağustos 2023'te ilan sitesine konulmuş ve 2 milyon 375 bin TL fiyat biçilmiş. Zaman içerisinde sürekli artmış, en yüksek artış ise 8 Ocak 2025'te tam 740 bin TL artmış ve ilk günkü konulduğu günden itibaren neredeyse fiyat artışı iki katına çıkmış.

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DÜŞÜK KREDİ İDDİASI FİYATLARI HAREKETLENDİRDİ

Fırsatçılara tepki sosyal medyada yayınlanan zamlı ilanlarla gösterildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek proje ile ilgili henüz bir ayrıntı açıklamadı ancak iddia ilk evin alacaklara kredilerin düşük olması yönünde. İşte bu tahmin bile fiyatları hareketlendirdi. Uyanıklar harekete geçti.

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Bakan Şimşek "Şu anda hayat pahalı en önemli bileşeni yüksek kiralardır. Bunu para politikası üzerinden çözemeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Sadece kiralar değil para politikası üzerinden çözülemeyecek durumlardan bir diğeri de öyle gösteriyor ki ev satışlarındaki fiyatlar. Çünkü Bakan Mehmet Şimşek bu açıklamayı yaptıktan kısa süre sonra yani yine 8 Ocak içerisinde ev satışlarındaki fiyatlar da arttı. Müjde geldi, fiyatlar arttı yani yine fırsatçılar kendini kısa süre içinde gösterdi.

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"DAHA ÖNCE 11 MİLYON 700 BİN TL CEZA UYGULANMIŞTI"

Avukat Volkan Alkılıç "Daha öncesinde tüketicilere benzer şekilde davranışlarda bulunan 117 fırsatçı emlakçıya Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz tarafından 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek konut fiyatları satılık daire satılık ev
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