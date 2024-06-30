Bir dönem yarın sona eriyor! Ev sahibi ve kiracılar bundan sonra zamda o oranı uygulayacak

Konut kiralarında bir dönem sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uzatılmayacağına dair sinyali verdiği yüzde 25 kira artış sınırı 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.

Mlilliyet'te yer alan habere göre, Ev sahibi bu üst sınırı aşamayacak; zam dönemi temmuz öncesi olan kiracılardan yeni bir artış talep edilemeyecek.

Haziran ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak 12 aylık ortalama, konut kiraları için yeniden zam oranının üst sınırı olacak. Haziran enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama veri ile zam yapmaya devam eden iş yerleri için haziranda kira artış oranı yüzde 62.51 seviyesinde gerçekleşmişti.

KİRACILARI EN AZ YARI YARIYA BİR KİRA ARTIŞI BEKLİYOR

Mayıs itibarıyla 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 62 seviyesini aşıyor. Bu hesapla yapılacak bir kira zammı bile 20 bin lira kirası olan kişi içiı 12 bin lira zam anlamına geliyor. Haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak tabloda kiracıları en az yarı yarıya bir kira artışı bekliyor.

TÜFE ORTALAMASI ÜZERİNDE BİR ARTIŞ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Bizim hukukumuzda kira sözleşmelerinde TÜFE 12 aylık ortalamasının üzerinde yazılan artış şartları geçersizdir. Bu noktada temel artış oranı kiracı için TÜFE 12 aylık ortalamasıdır. " bilgisini paylaştı.







