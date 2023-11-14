Bir oda birazcık da mutfak! İstanbul'da 4 bin TL kira istenen 15 metrekarelik harabe 'pes' dedirtti

İstanbul'da 4 bin TL'ye ilana konulan kiralık evi görenler şaştı kaldı. Ev adı altında harabeye istenen 4 bin TL'lik kira sosyal medyada da gündem oldu.
Söz konusu duruma evin emlakçısı da şaşırdı. Haber Global'e konuşan emlakçı Murat Buyuran, "Burası ev bile değil. Doğrudur" dedi.
Şişli Feriköy'deki evde bir oda, bir banyo ve az bir şey mutfak olduğunu gösteren emlakçı, mutfakta sadece musluk olduğunu belirtti.
İlandaki harabe için arayanlar, gelip bakanlar olduğunu belirten Buyuran, bu kişilerin bekar kişiler olduğunu söyledi.
Kullanım alanı 15 metrekare olan ve görüntüsü evden çok harabeyi andıran yerde mutfak, salon ve banyo aynı alanda bulunuyor.
Emlakçı Buyuran, söz konusu piyasa şartlarında zor da olsa bu evin de bu fiyata tutulabileceğini tahmin ettiğini söyledi.