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'Bize en fazla gelen talep o' Tercih de projeler de değişmeye başladı! Rakam küçülüyor ama sayı artıyor

Yapılan araştırmaya göre son 4 yılda Türkiye'de daireler ortalama 16 m2 küçüldü, 2024'te ortalama daire büyüklüğü 96,4 m2'ye geriledi. Bu, son dönemde tercihlerin de projelerin de değişmeye başladığını ortaya koydu. Gayrimenkul uzmanları 1+1 daire için çok fazla talep geldiğini belirtirken bunun altında yatan sebepler de sıralanıyor. Küçük evlere talep artarken barınma krizi için, uzman isim "100 m2 arsa üzerine 3 oda salon yerine 1+1 2 tane daire yaptığınızda sorun çözülmüş olacak" dedi.

'Bize en fazla gelen talep o' Tercih de projeler de değişmeye başladı! Rakam küçülüyor ama sayı artıyor
Hande Dağ

Son 4 yılda Türkiye'deki daireler ortalama 16 metrekare küçüldü. Yapılan araştırmayla ortaya çıkan bu sonucun sebepleri de dikkat çekici.

"EN FAZLA GELEN TALEP 1+1"

Show Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Bedri Yılmaz "Bize en fazla gelen talep 1+1" dedi.

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Nüfus yaşlandı, tek yaşayanların sayısı arttı. Gençler geç evlenir oldu, aileler küçüldü, bir de misafirlikler azaldı. Tüm bunlar nedeniyle dairelerin metrekare ortalaması düştü.

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Yılmaz "Ekonomik şartlar yüzünden insanların böyle daha ufak evleri tercih etmesi şu an bir hayli fazla" şeklinde konuştu.

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ORTALAMA DAİRE BÜYÜKLÜĞÜ 2024'TE 96,4 METREKAREYE DÜŞTÜ

Yapılan araştırmaya göre ortalama daire büyüklüğü 2024 yılında 96,4 metrekareye geriledi. Arz talep nedeniyle inşaat projeleri de değişmeye başladı.

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Yılmaz "Yeni evlenecek olan insanlar bile eskiden evlenirken 2+1 bir ev tercih ederdi. Misafirimiz geldiği zaman, anne baba geldiği zaman kalabilsin diye. Ama şimdi artık bir oda bir salon tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Gerek yaşlı nüfusun gerekse de boşanmaların artmasıyla birlikte son 10 yılda hane halkı sayısında gerileme yaşanıyor. Yani artık eskisi gibi geniş ailelerin yerini çekirdek aile ya da yalnız yaşam aldı. Bu da küçük evlere talebi arttırdı.

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"1+1'E YÖNELİYOR İNSANLAR"

Yılmaz "Her boşanan bir çift; iki tane eve ihtiyaç var. Ekonomik olaraktan önce stüdyo tarzı, onu bulamadığı zaman da işte 1+1'e yöneliyor insanlar. Yaşlı nüfusun büyük bir kısmı; o evin bakımı, o evin temizliği ya da şimdi bulunduğu semtte kiraların yüksek olması, 'ben daha küçük bir eve taşınırım' deyip başka yeri tercih eden yaşlı insanlar da bir hayli fazla" dedi.

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"3 ODA BİR SALON YERİNE 1+1 2 TANE DAİRE YAPTIĞINIZDA SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"

Konut üreticilerine göre bu yeni yaşam formuna özel evler bir an önce inşa edilmeli, bu barınma krizini de büyük ölçüde engelleyeceğe benziyor. Yılmaz, "100 metrekare bir arsanın üzerine bir binayı inşa ettiğiniz zaman 3 oda salon yerine 1+1 2 tane daire yaptığınız zaman insanların sorunu çözülmüş olacak. Onun dışında merkezi yerlere ada bazında dönüşümün yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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"100 m2 arsa üzerine 3 oda salon yerine 1+1 2 tane daire yaptığınızda insanların sorunu çözülmüş olacak"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
daire konut
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