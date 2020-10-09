Bodrum'da konut satışları pandemi sonrası yüzde 83 arttı

Koronavirüs salgını sonrası ülke genelinde tatil beldelerine, sahil bölgelerine ve yazlıklara ilgi artarken, en çok tercih edilen bölgeler arasında Ege başı çekti.

Özellikle karantina sürecini kalabalık şehirlerde geçiren vatandaşlar, yazlık, az katlı, müstakil ve bahçeli evlere ilgiyi artırdı. Bu ilgi, tatilciler ve yazlık ev almak isteyenler tarafından en çok tercih edilen kentler arasında olan Bodrum'da konut satışlarını hareketlendirdi.

Geçen yılın ilk 8 ayında ilçede satılan konut dedi 2 bin 930 iken, 2020'nin aynı döneminde yüzde 34,33 artışla 3 bin 936'ya yükseldi.

Ancak pandemi sonrası normalleşme döneminde gerçekleşen satışlar baz alındığında bu rakam çok daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde 1.219 konutun satıldığı ilçede, bu sene aynı dönemde yüzde 83,1 artışla 2 bin 232'ye yükseldi.

'TALEP ÇOK OLUNCA FİYATLAR DA ARTTI'

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, pandemi sonrası insanların sakin, güvenilir ve yaşam kalitesi yüksek yerler aradığını, bu yerlerin başında da Bodrum'un geldiğini söyledi.