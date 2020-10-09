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Bodrum'da konut satışları pandemi sonrası yüzde 83 arttı

EMLAK HABERLERİ  | 09.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Pandemi sonrası tatil bölgeleri ve yazlıklara ilginin artması, buralardaki konut piyasasını da canlandırdı. Bodrum'da konut satışları haziran, temmuz ve ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,1 arttı. Talep yüksek olunca fiyatlarda da yüzde 30'a varan oranlarda artış yaşandı.

Bodrum'da konut satışları pandemi sonrası yüzde 83 arttı

Koronavirüs salgını sonrası ülke genelinde tatil beldelerine, sahil bölgelerine ve yazlıklara ilgi artarken, en çok tercih edilen bölgeler arasında Ege başı çekti.

Özellikle karantina sürecini kalabalık şehirlerde geçiren vatandaşlar, yazlık, az katlı, müstakil ve bahçeli evlere ilgiyi artırdı. Bu ilgi, tatilciler ve yazlık ev almak isteyenler tarafından en çok tercih edilen kentler arasında olan Bodrum'da konut satışlarını hareketlendirdi.

Geçen yılın ilk 8 ayında ilçede satılan konut dedi 2 bin 930 iken, 2020'nin aynı döneminde yüzde 34,33 artışla 3 bin 936'ya yükseldi.

Ancak pandemi sonrası normalleşme döneminde gerçekleşen satışlar baz alındığında bu rakam çok daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde 1.219 konutun satıldığı ilçede, bu sene aynı dönemde yüzde 83,1 artışla 2 bin 232'ye yükseldi.

'TALEP ÇOK OLUNCA FİYATLAR DA ARTTI'

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, pandemi sonrası insanların sakin, güvenilir ve yaşam kalitesi yüksek yerler aradığını, bu yerlerin başında da Bodrum'un geldiğini söyledi.

İnsanların sokağa çıkma yasağı ve karantina gibi süreçlere hazırlıksız yakalandığını, kalabalık şehirlerde bu dönemlerde çok sıkıldığını dile getiren Ceylan, "İkinci bir sokağa çıkma yasağı veya karantina olması durumunda bu süreçleri yazlıklarında geçirmek istiyorlar." dedi.

Ceylan, bu nedenle insanların Bodrum'a ilgisinin arttığını, yazlıklara ciddi talep olduğunu kaydederek, "Yüksek talep nedeniyle ilçemizde son dönemde konut satışları katlandı. Talep yüksek olunca fiyatlarda da yüzde 30'a varan oranlarda artış yaşandı." diye konuştu.

Mevsimin uzaması ve okulların açılmaması nedeniyle insanların Bodrum'da ayrılmadığını anlatan Ceylan, "Kışlık nüfusu 200 bin civarında olan ilçemizde şu anda 400 bin kişi yaşıyor. Vatandaşlar yazlık evlerini kışın da kullanmak için tadilat yaptırıyor." açıklamasında bulundu.

'SATIŞLAR KATLANDI'

Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, pandemi nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere ilginin arttığını belirterek, büyükşehirlerde ise düşük katlı binalarda bulunan dairelerin satışının hızlandığını söyledi.

Kendilerinin, Bodrum'da, çok özel bir bölgede, çam ve zeytin ağaçları arasında müstakil villalardan oluşan Mesa Bodrum projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Boysanoğlu, "Son dönemde satışlar katlandı. İnsanlar Bodrum'un havasını beğeniyor, burada yaşamak istiyor." dedi.

Boysanoğlu, projede 244 konut bulunduğunu kaydederek, bunların 48 adedinin villa, diğerlerinin ise rezidans olduğunu, büyüklüklerinin 95 ile 890 metrekare arasında değiştiğini anlattı.

'YÖRESEL MİMARİYİ YANSITAN PROJELER HAYATA GEÇMELİ'

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, salgın sonrası özellikle teras veya bahçelere sahip konutlara ilginin arttığını, bu tarz projelerdeki konutların daha hızlı satıldığını söyledi.

Bodrum'da bu yaz yapımını tamamladıkları Aspat Anthaven 1.Etap'ta yer alan gayrimenkullere bu nedenle ilginin arttığını dile getiren Okay, "2018-2019'da yüzde 50 olan satış yüzdesi pandemi sonrası 4 ayda yüzde 90'a ulaştı." dedi.

Okay, sahil evleri bulunan projede yaşamın haziranda başladığını kaydederek, 162 konutun bulunduğu projeye ilişkin bilgiler verdi.

Mehmet Okay, "Bodrum'un dünyaca tanınan marka yerlerden biri haline geldiği yadsınamaz bir gerçek. Yöreyi yansıtan mimarinin yanında konaklama ve yaşamak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bu tarz konsept projelerle çıtayı yukarı taşımak gerekiyor. Böylece Bodrum'un hem ekonomik gelişimine he de tanıtımına katkı sağlanması hedeflenmelidir." dedi.

KAYNAK:AA

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