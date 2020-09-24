Bodrum’daki ev fiyatları iki katına çıktı

Yıllardır en pahalı turizm kenti olarak bilinen Bodrum’daki ev fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pandemi döneminde büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanıyor. 75 metrekare bir evin kirası 2 bin liralara yükselirken, aynı ev 800 bin liradan satışa çıkarılıyor.

MEMURLAR KAÇIYOR

Bodrum’a tayini çıkan devlet memurları ise ev kiralarını görünce ilçenin en uzak bölgesi olan Mumcular Mahallesi'nde oturmayı tercih ediyor. Günde işe gidiş, dönüş 80 kilometreyi gözden çıkaran memurlar kırsal bölgelerde oturuyor. Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

2 BİN LİRADAN 60 BİN LİRAYA KADAR EV KİRASI

75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum’daki ev kiraları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.