'Bu 15-20 günü değerlendirin' Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı

Emlak vergisine üst sınır geldi. Peki, emlak vergisinde neler değişti? Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, emlak vergisinde değişiklikle beraber hesaplamaların nasıl yapılacağını anlatırken gayrimenkul almayı düşünenlere ise dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Hande Dağ

Milyonlarca vatandaş, emlak vergisindeki değişikliği araştırıyor. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeye göre, Emlak Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Emlak vergisinde getirilen sınır ne anlama geliyor? 2025 yılındaki vergi değerlerine göre 2026'da nasıl bir hesaplama yapılacak? İşte detaylar...

Bu 15-20 günü değerlendirin Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı 1

CNN Türk yayınında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların en büyük endişesi 4 yılda bir gelen bu rayiç bedel değişikliğinde bu manipüle eden rakamların gelip gelmeyeceği. Çünkü çok fazla speküle edildi: 10 kat arttı, 15 kat artacak, rayiç bedelleri artık arttı... Hatta bununla ilgili müracaatta bulunabilirsiniz, hakkınızı arayabilirsiniz bile dediler. Şimdi Cumhurbaşkanımız dedi ki; hayır, en fazla iki kat artabilir. Yani bu ne anlama geliyor?

Bu 15-20 günü değerlendirin Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı 2

"MAKSİMUM SEVİYEDE ÖNCEKİ RAKAMIN TAM İKİ KATI OLMUŞ OLUYOR"

Şimdi rayiç bedeli üzerinden satışlar oluyor biliyorsunuz. Bir gayrimenkulünüz var örnek veriyorum 3 milyon TL üzerinden ve satışa geldiğiniz zaman belediyeden bir rayiç bedel alıyorsunuz. Belediye rayiç bedelleri her zaman satılık rakamından çok daha düşük oluyor. Yani örnek veriyorum 1 milyon TL gibi bir rakam olduğunu düşünelim. Şimdi 1 milyon TL gibi bir rakamda yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı ödüyor. Yani 20 bin TL alıcı, 20 bin TL de satıcı ödüyor ve devletin kasasına giren bir para. Siz de 1 milyon TL üzerinden de her sene emlak vergisi veriyorsunuz. Yani rayiç bedelinin artışı ne anlama geldi? Tapu devrinde harç bedelinin değişmesi artı her sene ödeyeceğiniz emlak vergisi. Şimdi 1 milyon TL'den maksimum 2 milyon TL'ye çıkabiliyor. Yani 2 milyon TL maksimum rakama geldiği zaman yüzde 2 alıcı ve yüzde 2 satıcı dediğimizde 40 - 40 80 bin TL. Yani daha önceki rakamın tam iki katı olmuş oluyor maksimum seviyede. Dolayısıyla insanların bu konuda endişe etmesini gerektiren bir durum yok. Belki de 1 milyon liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkacak veya 1,5 milyona çıkacak fakat 2 milyon TL'yi asla aşamayacak.

Bu 15-20 günü değerlendirin Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı 3

"1 OCAK İTİBARIYLA DEVREDERSE MAKSİMUM 2 KAT RAKAMA ÇIKABİLİR"

Şimdi burada 2025'in sonuna kadar yani şu anda son 20-2 günümüz... Eğer bir pazarlık aşamasındaysanız, bir gayrimenkulü almak için teşebbüste bulunuyorsanız... Hatta bu rakam daha bile fazla olabilir. 10 milyon TL veya daha büyük bir rakamdaysa tapu rayiç bedeli yani şu andaki rakam değişmemişken hani iki katına çıkmamışken o tapuyu gerçekleştirmenizi mutlaka tavsiye edelim. Çünkü anlaştınız ve tapu harç bedeliniz 100 bin TL ama 2026 1 Ocak itibarıyla devrederse o zaman maksimum iki kat rakama çıkabilir. Emlak verginiz de aynı şekilde katlanacaktır. Dolayısıyla bu 15-20 günü değerlendirin.

Bu 15-20 günü değerlendirin Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı 4

"BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞKENLİK ARZ EDECEK"

Fakat burada insanlar tedirgin olmasınlar. Bazı yerler hani bölgeye göre değişkenlik arz edecek. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, işte Bursa, büyükşehir illerde elbette ki rakamların iki katına çıkması çok çok normal. Fakat bazı illerde veya ilçelerde 1 milyon TL'den belki 1 milyon 100'e çıkacak, 1 milyon 150 olacak, 1 milyon 200... Dolayısıyla insanların tedirgin olmasını gerektiren bir durum yok. O speküle edilen, çok böyle rayiç bedellerin çok üstünde olduğu noktası en azından bu konu Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı"

