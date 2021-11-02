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Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

02.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi dönemiyle birlikte artan ev fiyatları, kamu bankalarının konut kredi faizlerini indirmelerinin ardından bir kez daha uçuşa geçti. İstanbul’un bazı ilçelerinde evlerin değeri iki katına çıktı.

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

İstanbul’dan ev alabilmek pek çok kişi için hayal oldu. Yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bankaya da gidemeyenler için 3 kamu bankası orak açıklama yaparak, faizleri indirdi. Faizlerin indirilmesinin ardından ise bazı semtlerde ev fiyatları resmen uçuşa geçti. İşte İstanbul’un değerine değer katan evleri…

KAMU BANKALARI, 1 MİLYON TL’NİN ALTINDAKİ EVLERE YÜZDE 1,29 FAİZ UYGULUYOR

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından ortak bir açıklama yayımlayarak kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını açıkladı. Söz konusu indirimler ticari ve konut kredileri kapsarken, tüketici kredisi kapsam dışında bırakıldı. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL'nin altındaki tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL'nin üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranları uygulayacak. Bu rakamların açıklanmasının ardında ise İstanbul’un bazı ilçelerinde ev fiyatları uçuşa geçti.

EV FİYATLARI 1 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE OLAN İLÇELER

Faiz indirimlerinin ardından konut fiyatlarında yapılan araştırmaya göre, İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 111 TL, ortalama fiyat 577 bin 543 TL, yatırımın geri dönüş süresi ise 22 yıl oldu. İstanbul'da ortalama konut fiyatı 1 milyon TL üzerinde olan ilçeler: Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Şile. Bu ilçelerdeki konutların önemli bölümü faiz indiriminden tam faydalanamazken, diğer bölgelerde 1 milyon liranın altındaki konutlar ise indirimden yararlanabilecek.

SATIŞLAR ARTACAK

Uzmanlar faiz indirimlerinin konut sektörüne olumlu şekilde yansıyacağının altını çizerken, bu yansımanın iki nedeni olduğunu belirttiler. Birincisi, mevduat faizlerindeki düşüş beklentisi. Bu düşüş, yatırımcıyı alternatif alanlara yönlendirecek veya konut almak isteyen ama şimdiye kadar nakit parasını mevduatta tutmayı tercih eden yatırımcıyı gayrimenkul almaya yönlendirecek. İkincisi ise öncelikle kamu bankaları nezdinde başlayan cazip konut kredisi faizleriyle konut kredisi kullanımının artması. Kamu bankalarının daha önce 1 milyon TL altı için ortalama yüzde 1.37, 1 milyon TL üstü için ise ortalama yüzde 1.41 konut kredi faizi uyguluyordu bu rakamlar, 1,29 ve 1.34 olarak değişti.

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pandemi
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