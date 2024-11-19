Bu paralara ev yok demeyin! Mert Başaran 'İstanbul'da 1 tane bile kalmayacak' diyerek tarih verdi, ilçe ilçe sıraladı

Ev almak mantıklı mı? Şu anda altından borsan çıkıp konut almanın zamanı mı? Ev fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İstanbul'da ev fiyatları ne kadar? 1 milyon TL'nin altında satılık ev var mı? Birikimlerini gayrimenkulde değerlendirmek isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar bu sorulara yanıt arıyor. Özellikle maaşlarından azar azar artırarak birikim yapan küçük yatırımcıya seslenen yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran, konut satışlarındaki bir detaya dikkat çekti.

İSTANBUL'DA SATILAN 375 DAİREYE DİKKAT ÇEKTİ

Yüzde 50'ye varan mevduat faizine rağmen konut satışlarındaki ve fiyatlarındaki artışın gelecek dönemde yaşanacaklar için bir ipucu olduğunu savunan Başaran, İstanbul'da 1 milyon TL'nin altında satılan 375 daire olduğunu söyledi.

KÜÇÜK YATIRIMCIYI UYARDI

İlan sitesindeki ilanların 100'ünün sahte olabileceğini ancak kalan 275 evin ise satın alınımının uygun olduğunu belirten Başaran, özellikle küçük yatırımcıyı uyardı.

6 AY ÖNCE SAYI 1300'DÜ

6 ay önce 1 milyon TL'nin altındaki ev sayısının 1300 olduğunu iddia eden Başaran; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 ay sonrası içinse yaşanacaklara ilişkin tahminde bulundu.

"1 TANE BİLE KALMAYACAK"

Başaran'ın "6 ay sonra büyük ihtimal 1 tane bile kalmayacak" öngörüsü sosyal medyada dikkat çekti.

İLÇE İLÇE SIRALADI

İlandaki bazı satılık evlerin görüntüsünü de paylaşan Başaran "Çoğu Fatih, Pendik, Esenyurt ve Avcılar'da, çogğu krediye uygun değil" notunu da düştü.

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