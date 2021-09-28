Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

Koronavirüs salgını döneminde arsa alımlarında artış yaşandı. Ancak bazı bölgeler var ki metrekare fiyatları 100 TL’lere ulaştı.

METREKARE FİYATI 100 TL’YE KADAR YÜKSELDİ

18 Mart’ta açılması öngörülen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana bağlantı noktası olan Lapseki ve çevresindeki henüz imara açılmamış arsaların metrekare fiyatları 40 TL’ye, imarlı arazilerde fiyatların minimum 100 TL’ye kadar yükseldiği kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun en önemli bağlantı noktası olması ve toprakların çok verimli, ikliminin de elverişli olması nedeniyle bölgeye olan talep arttı. Çanakkale Köprüsü’nün iki yakayı bir araya getirecek olmasıyla birlikte bölge, Türkiye’nin en hızlı yükselen değeri haline geldi.

Eski bir Rum köyü olan Güreci, Mecidiye, Çardak ve Gazi Süleyman Paşa mevkileri, en fazla hareketliliğin yaşandığı bölge olarak açıklandı.

FİYATLAR YÜZDE 150 ARTTI

Bölgede fiyatlar 1 yıl içerisinde yüzde 150 artış gösterirken, büyük, küçük tüm birikimleriyle yatırımcıların Çanakkale’de toprak alımı yaptığı aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde önce Güreci’de dönümü 25 Türk lirasına yer bulmanın mümkün olduğunu ifade eden uzmanlar, 2021 yılının son çeyreğine girişirken aynı toprağın dönümünü 65 Türk lirasından aşağı bulmanın mümkün olmadığını paylaştı.



