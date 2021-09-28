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Kira fiyatları yükselince yatırımcılar gayrimenkule yöneldi! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da en çok tercih edilen ilçeler

28.09.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Son dönemde yaşanan kira ve fiyat artışları yatırımcıları tekrar gayrimenkul piyasalarına yöneltti" dedi. Üç büyük şehirdeki ilçelerin amortisman süreleri hakkında açıklama yapan Özelmacıklı, “İstanbul’da sırası ile Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece ve Fatih en kısa amortisman sürelerine sahip ilçeler. Ankara’da ise Çankaya, Beypazarı, Etimesgut, Çubuk ve Mamak şeklinde. İzmir’de ise Konak, Menemen, Buca, Balçova ve Çiğli sıralanıyor.” dedi.

Kira fiyatları yükselince yatırımcılar gayrimenkule yöneldi! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da en çok tercih edilen ilçeler

Yatırımcılar gayrimenkul piyasalarına yöneliyor. Satın alınan bir konutun, kira geliriyle, kendi fiyatını ne kadar sürede karşılayacağına amortisman süresi dendiğini söyleyen emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kiralardaki artış sonrasında bu süreler ciddi oranda düştü. Bu da yatırımcıların tekrar gayrimenkul piyasalarına yönelmelerine neden oldu. Kira fiyatlarının yükselmesi, arsa ve inşaat maliyetlerindeki artışları ikinci el gayrimenkul yatırımlarında cazip fırsatlar sunuyor. Konut fiyat endeksi de son bir yılda yüzde 31 oranında arttı ve reel artış oranı yüzde 10,2 oldu” diye konuştu.

"19 YILA KADAR DÜŞTÜ"

Daha önce otuz yıla kadar çıkmış olan amortisman sürelerinin son kira artışları sonrasında bazı illerde 19 yıla kadar düştüğü ifade eden Özelmacıklı, “İstanbul, Tekirdağ, Ankara ve Mersin 19 yıl ile amortisman süresi en kısa olan şehirlerimiz. Bu süreleri Antalya, Adana ve Diyarbakır’da 20 yıl, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Van’da 21 yıl, Gaziantep ve Sakarya’da 22 yıl, Bursa ve Denizli’de 23 yıl, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mardin, Hatay ve Eskişehir’de 24 yıl, Samsun, Erzurum, Kayseri, Manisa ve Konya 25 yıl hatta Ordu, Trabzon ve Balıkesir’de 30 yıl” ifadelerini kullandı.

İLÇELER SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Üç büyük şehirdeki ilçeler sıralaması hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “İstanbul’da sırası ile Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece ve Fatih en kısa amortisman sürelerine sahip ilçeler. Bu liste sıralaması Ankara’da ise Çankaya, Beypazarı, Etimesgut, Çubuk ve Mamak şeklinde. İzmir’e baktığımızda da Konak, Menemen, Buca, Balçova ve Çiğli sıralamasından bahsedebiliriz” dedi.

"YETKİ BELGESİ OLAN EMLAKÇILARLA ÇALIŞIN"

Gayrimenkulün gelir ve yatırım için de öncelikli bir yatırım aracı olduğunu belirten Özelmacıklı, “Yüksek kira getiri yani kısa amortisman süreli gayrimenkul satışlarında bile dikkat edilmesini gereken birçok husus var. Bölgedeki son satılanlar ve kira bedelleri, kiracının çıkması durumunda hangi fiyattan tekrar kiraya verilebileceği gibi birçok konuya dikkat etmek gerekiyor. Gayrimenkul yatırımlarında yetki belgeli emlak işletmelerinde çalışan, mesleki yeterlilik belgesine sahip profesyonel emlak danışmanları tercih edilmeli” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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