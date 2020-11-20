Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını yüzde 100 artırdı

Endeksa.com'un verilerine göre Çanakkale’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 51, konut imarlı arsa fiyatları yüzde 107, tarla, bağ ve bahçeler ise yüzde 100 oranında artış gösterdi.
Çanakkale genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 901 TL, ortalama konut fiyatı 322 bin 11 TL, ortalama arsa metrekare satış fiyatı 596 TL, ortalama arazi metrekare satış fiyatı ise 40 TL.
İlçeler: Çan
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.026
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 254
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28
İlçeler: Yenice
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.157
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 320
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 24
İlçeler: Gelibolu
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.255
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 313
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28
İlçeler: Biga
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.292
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 531
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25
İlçeler: Bayramiç
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.298
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 204
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17
İlçeler: Lapseki
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.320
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 680
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 73
İlçeler: Eceabat
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.501
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 904
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 29
İlçeler: Ezine
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.697
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 604
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 35
İlçeler: Merkez
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.041
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.521
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 83
İlçeler: Ayvacık
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.685
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 557
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 49
İlçeler: Gökçeada
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.746
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 530
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 72
İlçeler: Bozcaada
Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 13.683
Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 219
Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 108
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