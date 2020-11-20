Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını yüzde 100 artırdı

Endeksa.com'un verilerine göre Çanakkale’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 51, konut imarlı arsa fiyatları yüzde 107, tarla, bağ ve bahçeler ise yüzde 100 oranında artış gösterdi.

Çanakkale genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 901 TL, ortalama konut fiyatı 322 bin 11 TL, ortalama arsa metrekare satış fiyatı 596 TL, ortalama arazi metrekare satış fiyatı ise 40 TL.

İlçeler: Çan

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.026

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 254

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28

İlçeler: Yenice

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.157

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 320

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 24

İlçeler: Gelibolu

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.255

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 313

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28

İlçeler: Biga

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.292

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 531

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25

İlçeler: Bayramiç

