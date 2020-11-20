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Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını yüzde 100 artırdı

EMLAK HABERLERİ  | 20.11.2020 11:11 | Son Güncelleme

Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasına yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü ile bölgenin İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir gibi büyük şehirlere ulaşımının kolaylaşacak olması bölgedeki gayrimenkul değerlerinde artışa sebep oldu.

Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını yüzde 100 artırdı

Endeksa.com'un verilerine göre Çanakkale’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 51, konut imarlı arsa fiyatları yüzde 107, tarla, bağ ve bahçeler ise yüzde 100 oranında artış gösterdi.

Çanakkale genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 901 TL, ortalama konut fiyatı 322 bin 11 TL, ortalama arsa metrekare satış fiyatı 596 TL, ortalama arazi metrekare satış fiyatı ise 40 TL.

İlçeler: Çan

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.026

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 254

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28

İlçeler: Yenice

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.157

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 320

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 24

İlçeler: Gelibolu

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.255

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 313

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 28

İlçeler: Biga

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.292

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 531

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 25

İlçeler: Bayramiç

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.298

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 204

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 17

İlçeler: Lapseki

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.320

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 680

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 73

İlçeler: Eceabat

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.501

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 904

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 29

İlçeler: Ezine

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.697

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 604

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 35

İlçeler: Merkez

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.041

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.521

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 83

İlçeler: Ayvacık

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.685

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 557

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 49

İlçeler: Gökçeada

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.746

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 530

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 72

İlçeler: Bozcaada

Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 13.683

Konut İmarlı Arsa Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 219

Arazi Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 108

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