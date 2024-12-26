'Ciddi bir fiyat artışı bekliyorum! Bu da kanıtı' diyerek açıkladı! Yön yukarıya döndü

Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Kasım ve aralık ayında konut fiyatları yükseldi. Ancak buna rağmen satışlarda da artış kaydedildi. Peki, konut fiyatlarında beklentiler ne yönde? Konut kredilerinde son durum ne? İşte konut piyasasına dair çarpıcı değerlendirmeler...

"EKİMDEN BU YANA CİDDİ KONUT SATIŞI VAR"

TV100'de yer alan habere göre; yüksek faiz, konut fiyatlarındaki artışla gerileyen konut satışları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "Özellikle ekim ayından bu yana ciddi konut satışı var. Hatta normal tarihi ortalamalara geri döndü özellikle iki ayda" ifadelerini kullandı.

"KONUTTA ÖNÜMÜZDEKİ YIL VATANDAŞIN ARTIŞ BEKLEDİĞİNİN BİR KANITI"

Konut kredi faizleri yüksek seyrini korusa da konut fiyatlarına zam beklentisi satışları hareketlendirdi. Selvi "Kredi kullanımları da arttı. Bu da şu anlama geliyor; kredi faizleri bu haldeyken bile insanlar bir şekilde konut sahibi olmaya çalışıyorlar. Bu nasıl oluyor; örnek veriyorum, 3 milyonu var, alacağı ev 3,5 milyon ise küçük de olsa bir kredi ile tamamlayıcı şekilde kullanıp alıyorlar bu krediyi insanlar. Bu da konutta önümüzdeki yıl aslında vatandaşın da artış beklediğinin bir kanıtı olsa gerek" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 100 metrekare bir konutun fiyatına bakıldığında; Muğla'da 6 milyon 300 bin lira. Bu rakam İstanbul'da 4,5 milyona yaklaşıyor. İzmir'de ise 3 milyon 755 bin lira iken Ankara'da da 2 milyon 500 bin liraya yaklaşıyor. Ancak uzmanlara göre bu rakamlar 2025'in ikinci çeyreğinden sonra yükselişe geçecek.

"2025'İN ORTALARINDA KONUTTA CİDDİ BİR FİYAT ARTIŞI BEKLİYORUM"

Selvi "2025 yılında özellikle ekonomi yönetiminin faiz indirimi getirmesiyle bu rakamlarda ben artış bekliyorum. Çünkü Türkiye'de malumunuz kredi faizlerinde düşüş olduğu zaman konut fiyatlarında artış oluyor" dedi.

Artan talebin konut arzını da etkilemesi bekleniyor. Selvi "2025 yılının ortalarında konutta hem ciddi bir fiyat artışı bekliyorum hem de konut arzında yine sıkıntılı günler göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.