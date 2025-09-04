Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çalışmalar başladı, emlak vergisine standart geliyor

Emlak vergisi konusu bir süredir gündemdeydi. Emlak vergi değerlerindeki artışlar konuşulurken yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin önceki gün yapılan MYK toplantısında belediyelerin emlak vergisinde yapmayı planladığı fahiş fiyat artışlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Aktarılan bilgilere göre; MYK üyeleri vatandaştan artışlarla alakalı çok tepki geldiğini, her ilçede farklı artış oranları olduğunu ve konuya bir standardizasyon getirilmesi gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; MYK üyeleri, artışların gerçek piyasa şartlarını yansıtmadığını belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, dört yıl geçerli olacak rayiç bedeller için bir çalışma yapma kararı aldı. Buna göre; konu kapsamlı biçimde araştırılacak ve elde edilecek raporlar sonucunda gerekli düzenlemeler ilerleyen günlerde hayata geçirilecek.

TÜRKİYE KİRA ENFLASYONUNDA AVRUPA'DA İLK SIRADA

Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin de toplantıda bir sunum yaptığı, gıda, ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğunun tespitinin yapıldığı kaydedildi. Fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği aktarılırken gelir seviyesi düşük kesimlerin de bu değişimleri daha sert hissettiği belirtildi. Et fiyatlarına da dikkat çekilen sunumda, 2021'den günümüze yaklaşık 6 kat artış yaşandığı, tarımsal girdi fiyatlarının da aynı oranda yükseldiği kaydedildi. Türkiye'nin kira enflasyonunda yüzde 45 ile Avrupa’da ilk sırada olduğu, ikinci sıradaki Karadağ’ın yüzde 19'da kaldığı ifade edildi.