Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor

İlk evini almak isteyen ama mali sıkıntılardan dolayı alamayan için ekonomi yönetimi yeni hazırlıklara başladı. Ev almak isteyen ama kredi çekme konusunda kararsız olanlar için bankalardan yeni hamleler bekleniyor. Buna göre, bankaların kullandırdığı krediler üzerinden belirlenen risk ağırlığının, ilk evini alanlar için düşürülmesi gündemde.

KREDİ KULLANIMLARI EVİN DEĞERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Eksper değerine göre, kredi kullanımı oranları şu şekilde:

Eksper değeri 5 milyon TL'nin altında olan bir konutta eksper değerinin yüzde 80'ine kadar

Eksper değeri 5 ile 10 milyon TL arasında ise eksper değerinin yüzde 70'ine kadar

Eksper değeri 10-20 milyon lira arasında ise eksper değerinin yüzde 60'ına kadar

Eksper değeri 20 milyon liranın üzerinde eksper değerinin yüzde 50'sine kadar kredi çekilebiliyor.

İLK KEZ EV ALACAKLARDA DURUM FARKLI

İlk kez ikinci el konut alacaklar için ise kredi oranları farklılık gösteriyor. Eksper değeri 1 milyon ile 2 milyon TL arasında ise yüzde 60'ına, 2-5 milyon TL arası ise yüzde 50'sine, 5-10 milyon TL arası ise azami 2.5 milyon TL kredi sağlanıyor.



GÜNDEMDE İLK KEZ EV ALACAKLAR VAR

Sabah'ın haberine göre, ilk kez konut alacaklarla ilgili yapılacak çalışma Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, bankaların daha yüksek oranda konut kredisi verilmesinin sağlanması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, istişarelerde bulunulmuştur" değerlendirmesi yapıldı.



2 MİLYON LİMİTİ ARTACAK MI?

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Öngörülen sistemde yaklaşık yüzde 1.20 oranında faiz, 2 milyon lira olan konut kredisi limitinin artırılması, vadenin uzatılması ve daha düşük taksitlerle kredi kullandırılması gündemde" ifadelerini kullandı.



Akçam, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirterek, "Finansal İstikrar Komitesi sonrasında dar gelirli vatandaşın konuta erişimde daha farklı bir modelle kredi çekmesinin yolunu kolaylaştıracak bir sistemin hazırlığı içerisinde olduklarını beyan ettiler" dedi.