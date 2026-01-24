FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor

Ev almak her geçen gün zorlaşıyor. Birikimi olmayan ve ilk evini alma hayali kuranlar için ekonomi yönetimi çalışmalara başladı. Buna göre, ilk konut alacaklar için bankaların kredi limitlerini esnetmesi bekleniyor. Ayrıca, kredi risk ağırlıklarının düşürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı. İşte konu ile ilgili detaylar...

Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor
Ezgi Sivritepe

İlk evini almak isteyen ama mali sıkıntılardan dolayı alamayan için ekonomi yönetimi yeni hazırlıklara başladı. Ev almak isteyen ama kredi çekme konusunda kararsız olanlar için bankalardan yeni hamleler bekleniyor. Buna göre, bankaların kullandırdığı krediler üzerinden belirlenen risk ağırlığının, ilk evini alanlar için düşürülmesi gündemde.

Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor 1

KREDİ KULLANIMLARI EVİN DEĞERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor 2

Eksper değerine göre, kredi kullanımı oranları şu şekilde:

  • Eksper değeri 5 milyon TL'nin altında olan bir konutta eksper değerinin yüzde 80'ine kadar
  • Eksper değeri 5 ile 10 milyon TL arasında ise eksper değerinin yüzde 70'ine kadar
  • Eksper değeri 10-20 milyon lira arasında ise eksper değerinin yüzde 60'ına kadar
  • Eksper değeri 20 milyon liranın üzerinde eksper değerinin yüzde 50'sine kadar kredi çekilebiliyor.

İLK KEZ EV ALACAKLARDA DURUM FARKLI

İlk kez ikinci el konut alacaklar için ise kredi oranları farklılık gösteriyor. Eksper değeri 1 milyon ile 2 milyon TL arasında ise yüzde 60'ına, 2-5 milyon TL arası ise yüzde 50'sine, 5-10 milyon TL arası ise azami 2.5 milyon TL kredi sağlanıyor.
Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor 3

GÜNDEMDE İLK KEZ EV ALACAKLAR VAR

Sabah'ın haberine göre, ilk kez konut alacaklarla ilgili yapılacak çalışma Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, bankaların daha yüksek oranda konut kredisi verilmesinin sağlanması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, istişarelerde bulunulmuştur" değerlendirmesi yapıldı.
Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor 4

2 MİLYON LİMİTİ ARTACAK MI?

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Öngörülen sistemde yaklaşık yüzde 1.20 oranında faiz, 2 milyon lira olan konut kredisi limitinin artırılması, vadenin uzatılması ve daha düşük taksitlerle kredi kullandırılması gündemde" ifadelerini kullandı.
Dar gelirli ev sahibi olsun diye hazırlık başladı: Bankalardan hamle bekleniyor 5

Akçam, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirterek, "Finansal İstikrar Komitesi sonrasında dar gelirli vatandaşın konuta erişimde daha farklı bir modelle kredi çekmesinin yolunu kolaylaştıracak bir sistemin hazırlığı içerisinde olduklarını beyan ettiler" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendiBorsada rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendi
Kur Korumalı Mevduat dönemine sonKur Korumalı Mevduat dönemine son

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi banka emlak konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.