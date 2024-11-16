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Deprem bölgesinde konut teslimi devam ediyor! Murat Kurum: 'Hiçbir şeyimiz eksik kalmadı'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 10:30
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun yapımını tamamladı. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan "Allah razı olsun" duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde konut teslimi devam ediyor! Murat Kurum: 'Hiçbir şeyimiz eksik kalmadı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Günde ortalama bin 500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek.

Gülderen - 2

GÜLDEREN’DE 2 BİN 681 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde sağlam temeller üzerine yeni bir kent kurdu. Gülderen’de 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı. Konutların etap etap teslimi sürüyor. Devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar yeni evlerine kavuşuyor.

SN. Murat Kurum Fotoğraf7

BAKAN KURUM: ÇALIŞIYORUZ, ÜRETİYORUZ

Gülderen’e taşınan depremzede bir vatandaşın “Allah razı olsun, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı” sözlerini alıntılayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından “Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan ‘Allah razı olsun’ duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel” mesajını paylaştı.

Gülderen HATİCE ATEŞ

“EVİM ÇOK GÜZEL, IŞIL IŞIL”

Konutlarına yerleşenlerden Hatice Ateş, kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Kızlarıma sarıldım onlar da bana sarıldı. Eşime ‘gerçek mi’ diyorum, ‘evet bize çıktı’ diyor. Eve geldiğimizde gerçekten ‘bizim mi?’ diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakanımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun"

Gülderen - Yalçın Koçak

“GERÇEKTEN KOCA YÜREKLİ BİR İNSAN”

Hak sahibi Yalçın Konak ise insanların artık konteynerlerden evlerine geçmeye başladığını belirterek şu cümleleri kullandı:

"Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. Bu kadarını bile beklemiyorduk. İşçilik olsun, malzeme olsun, evin planlaması çok kaliteli ve güzel. Konutların devlet eliyle yapılması farklı oluyor. Çünkü devletin denetim mekanizması daha farklı. O yüzden kendimizi daha rahat, daha huzurlu hissediyoruz. Bakanımız Murat Kurum sadece burayı değil, depremi yaşayan insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gerçekten koca yürekli bir insan. Gece gündüz demeden buraya gelip insanların sorunlarıyla, derdiyle ilgilendi. İnsanlar ne istediyse onu yapmaya çalıştı. Memleketimizi ayağa kaldırmaya çalıştı. Devlet, konteynerleri bir an önce boşaltıp insanları huzurla güvenilir evlere geçirmek için elinden geleni yapıyor. Evlerimizde artık huzurlu, güvenli, rahat bir şekilde, umut dolu günler bizi bekliyor. Mutluyuz, heyecanlıyız"

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kahramanmaraş Murat Kurum
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