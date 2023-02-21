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Deprem sonrası fahiş kiraya savaş! Fiyatlar yüzde 40 yükselmişti: Emlakçılar ‘karar aldık’ diyerek duyurdu…

21.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği illerden Konya’da gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında değişen artışla kiraya vermeye başladı. Konuya ilişkin emlakçılar, ''Fiyat arttıran hiçbir ev sahibinin evini kiralama yapmıyoruz. Yapmama kararı aldık" diyerek tepki verdi.

Deprem sonrası fahiş kiraya savaş! Fiyatlar yüzde 40 yükselmişti: Emlakçılar ‘karar aldık’ diyerek duyurdu…

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, o bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Konya'ya göç eden depremzedelerden bazıları kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Bunu fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başladı.

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FİYAT ARTTIRANIN EVİNİ KİRALAMASINA ENGEL

Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı hiçbir emlakçının, fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evini kiralamadığını belirtti. Fiyat artışını gayriresmi emlakçılar ile ev sahiplerinin yaptığını söyleyen Altınay, şöyle konuştu:

“Hem Valilik makamımız hem kaymakamlıklar, muhtarlıklar, Konya Emlakçılar Odası, Ticaret Odamız, elimizden ne geliyorsa el birliği içerisinde tüm STK'larla her türlü gereken yardımı yapmaya devam ediyoruz. Tabii vatandaşlarımız moral olarak çökük. Biz bir nebze de olsa morallerinin düzeltilmesi, sıcak ortamda ikamet edebilmelerini sağlamak için gerekeni yapıyoruz. Bu arada ev sahiplerinden destek verenler var. Konya Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası üyelerimizden destek olanlar var. İnanın komisyon bile talep etmiyoruz. Kendi araçlarımızla, vatandaşlarımızı yerleştirebilmek için her türlü gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Arada art niyetliler de vardır. Bunlar mutlaka her kesimde olduğu gibi bizim camiamızda da bulunuyor. Vatandaşın kendisinin kiraya vermeye kalktığı yerlerde fiyat aralığı oldukça yüksek istenilen yerler var. Biz Konya Emlakçılar Odası olarak tüm üyelerimizle birlikte fiyat arttıran hiçbir ev sahibinin evini kiralama yapmıyoruz. Yapmama kararı aldık. Bunun yanı sıra kira bedeli bile almayan veya kira bedelinin yarısını talep eden ev sahiplerimizde var.”

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FİYATLAR YÜZDE 40 ARTTI

Fiyat artışlarının yüzde 30 ila 40 civarında olduğunu vurgulayan Altınay, ''Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle, kiralar yüzde 30 ila 40 arasında yükseldi. 5 bin lira olan ev, 7 bin liraya, 7 bin lira olan ev 10 bin liralara yükseldi. Bahçeli müstakil dubleks ev veya villa da 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini görüyoruz. O bölgelerde o evlerde 7 bin liraya kiraya oturuyorlar'' ifadelerini kullandı.

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