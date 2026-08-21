Deprem sonrası İstanbul’da gözler bu ilçelere çevrildi! Metrekare fiyatları belli oldu

Marmara Denizi’nde Adalar’ın güneyi ve Yalova’nın kuzeyi arasındaki bölgede son günlerde yaşanan mikro depremler kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan büyük depremin yıl dönümünde deprem gerçeği bir defa daha kendini hatırlattı.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; Büyük felaketin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanırken, 2012 yılında Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulmasından bu yana 81 ilde 2 milyon 378 bin konut dönüştürüldü. 383 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

İSTANBUL’DA DURUM

Sadece İstanbul’da ise söz konusu dönemde 1 milyon 7 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü. 291 bin konutun dönüşümü sürüyor.

Son depremlerin ardından gündem olan İstanbul’da, Temmuz 2026 itibarıyla “daire” nitelikli konutlarda metrekare satış fiyatı 63 bin 907 TL oldu. Endeksa verilerine göre mega kentte son 1 yıllık dönemde fiyat artışı %27 olarak gerçekleşti. Ortalama konut fiyatı 7 milyon 29 bin TL olarak hesaplandı. Ortalama kiralar ise 44 bin 491 TL oldu.

EN PAHALI İLÇELER

İstanbul’da Temmuz 2026 itibarıyla en pahalı ilçeler şöyle sıralanıyor:

İlçe Ortalama m² fiyatı (TL)

Beşiktaş 177.301

Kadıköy 169.140

Sarıyer 154.980

Bakırköy 134.905

Üsküdar 112.401

EN UCUZ İLÇELER

Mega kentte geçen ay en ucuz ilçeler ise şunlar oldu:

İlçe Ortalama m² fiyatı (TL)

Esenyurt 33.161

Silivri 44.470

Sultangazi 45.967

Arnavutköy 47.049

Beylikdüzü 47.817

ZEMİNİ SAĞLAM İLÇELER

Bu arada İstanbul’un orta ve özellikle de kuzey ilçeleri, Marmara Denizinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattına daha uzak konumları ve daha sağlam zeminleri ile öne çıkıyor.

En pahalı ilçeler arasında yer alan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve en ucuz ilçeler arasında bulunan Sultangazi ve Arnavutköy gibi bölgeler, bu kategoride gösteriliyor.

Güney sahillerinden uzak diğer ilçeler de ise metrekare satış fiyatları şöyle:

DEPREME DAYANIKLI YAPI

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önemine değinen şehir planlamacıları ve sektör temsilcileri, depreme dayanıklı yapıların sağlam zemin kadar önemli olduğunu vurgulayarak “Bu anlamda Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy gibi güney ilçeleri başta olmak üzere devam eden kentsel dönüşüm faaliyetleri de depreme hazırlık açısından oldukça önemli kazanım” görüşünü paylaşıyor.