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Deprem sonrası İstanbul’da harekete geçildi! Sadece bir ilçede 2.300 bina! Yıkıma başlandı: ‘Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz…’

15.02.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan yapıları yıkmaya devam ediyor. Bugüne kadar 40 bine yakın konutun kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilendiği ilçede 66 bağımsız bölümden oluşan 11 blok daha yıkılıyor. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 2004 yönetmeliğinden eski binaların yıkıldığını dile getirerek, “Büyükçekmece’de yıkılması gereken 2.300 civarında bina kaldı. Bu depremden sonra aldığımız karar şu; vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz" dedi.

Deprem sonrası İstanbul’da harekete geçildi! Sadece bir ilçede 2.300 bina! Yıkıma başlandı: ‘Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz…’

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkım sonrası gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Olası İstanbul depreminden önce binaların depreme uygun imar planlarının olup olmadığı tartışma konusu oldu. Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, deprem riski taşıyan yapıları kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıyor.

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“103 VATANDAŞIMIZI BİR BAKIMA DEPREM SIKINTISINDAN KURTARIYORUZ”

Depremde hayatını kaybeden insanlar rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye, korkunç bir depremle karşı karşıya; bundan mutlaka çok büyük dersler çıkartılacaktır. Ama şimdi esas mesele acıları sarma meseledir. Büyükçekmece’de 1999 depreminden sonra Ankara’daki Afet İşleri Daire Başkanlığı ile buradaki teknik ve bilimsel çalışma yapacak arkadaşlarımızla masaya oturduk ve planlarımızı değiştirdik. Olması gerekeni yapıp, binaları yıkmaya başladık. Büyükçekmece’de bugüne kadar depremde yıkılma olasılığı çok yüksek olan 35 binden fazla konut yenilendi. Bugün ise arkamızda gördüğünüz 11 blok yıkılıyor. 103 vatandaşımızı bir bakıma deprem sıkıntısından kurtarıyoruz” şeklinde konuştu.

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“BÜYÜKÇEKMECE’DE YIKILMASI GEREKEN 2 BİN 300 CİVARINDA BİNA KALDI”

1999 depreminin birçok şeyi hatırlattığının altını çizen Akgün, “2004 yönetmeliğinden önce; 1999’dan geriye giderek yapılmış binaların tamamını inceledik ve incelemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece’de 2 bin 300 civarında yıkılması gereken bina kaldı. Bu depremden sonra aldığımız karar şu; vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz. Kanunun bize verdiği yetkiye istinaden 2004 yönetmeliğinden daha eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binaları yıkıyoruz. Kalan 2 bin 300 civarındaki binaların karotlarını alacağız ve resen yıkacağız. Yıktıktan sonra da ada bazında uygulama yaptırtacağız. Eski binaları yıkacağız, yarın, birazdan, 3 ay, 1 sene ya da 3 sene sonra vuku bulacak büyük İstanbul depreminde vatandaşımızın canını, malını kurtaracağız. Aynı zamanda şehre bir siluet kazandıracağız” ifadelerini kullandı.


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