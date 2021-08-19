FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Deprem tehlikesi: Yaklaşık 7 milyon yapı riskli

Deprem tehlikesi: Yaklaşık 7 milyon yapı riskli

19.08.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye henüz 17 Ağustos 1999 depreminin üstünden 22 geçti fakat hala depremin bıraktığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından uzmanlar konutların depreme dayanıklılığı konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, Türkiye'de bulunan yapılardan 6.7 milyonunun riskli olduğunu ve acil olarak 1.5 milyonunun dönüşüme girmesi gerektiğini açıkladı.

Deprem tehlikesi: Yaklaşık 7 milyon yapı riskli

Türkiye'nin pek çok şehrinde deprem tehlikesi var. Ülke genelinde yaklaşık 7 milyon yapı depreme karşı riskli durumdayken 1.5 milyonun ise dönüşüme girmesi gerekiyor. Özellikle İstanbul'da durum ciddi.

"ACİL DÖNÜŞÜME GİRİLMELİ"

Türkiye'deki binaların durumu hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan "Ülkemizde 9.8 milyon bina ve 28.6 milyona yakın bağımsız bölüm bulunuyor. Bu binalardaki bağımsız bölümlerden 6.7 milyonunu riskli yapı. Bu riskli yapılardan acil olarak 1.5 milyonunun dönüşüme girmesi gerekiyor. İstanbul’da ise 1.2 milyon binada toplamda 5.9 milyon konut var. İstanbul’da da 1.5 milyon yapı riskli iken acil olarak dönüşüme girmesi gereken 300 bin konut bulunuyor" dedi.

İSTANBUL'DA DURUM VAHİM

Depreme dayanıklı olmayan binaların tehlikesine dikkat çeken Akdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deprem raporu çerçevesinde İstanbul'da tüm ilçeler için olası deprem kayıp tahmini kitapçıkları oluşturuldu. 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’da 194 bin 342 binanın orta ve üstü hasar alması, 22 bin 235 kişi için de can kaybı ve ağır yaralı riski bulunuyor. 40 yaş ve üstü ana yapı sayısı gene İstanbul’da 258 bin 269 iken, 40-20 yaş arası bina sayısı ise 548 bin 26. 2000 öncesi ve özellikle 5-9 kat arası olan tüm yapılara acil olarak riskli yapı tespitleri belediyeler tarafından yapılmalı" diye konuştu.

Akdoğan'ın verdiği bilgilere göre İstanbul'daki yüksek riskli ilçeler ise şunlar: Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü.

1629357496_WhatsApp_Image_2021_08_19_at_10.17.48

"İNCELEME YAPILMALI"

Deprem tasarımının yetersiz olduğu binalar, malzeme dayanımı yetersiz olan ve mühendislik hizmeti almayan kaçak yapılar acil incelenmesi gerektiği uyarısında bulunan Akdoğan, ayrıca şunları söyledi: "Kanunda riskli yapıların tespitleri yapı maliklerince yaptırılır, bunlar yapmaz ise idare veya Bakanlıkça yaptırılır deniyor. Buna göre, herhangi bir malik test yaptırabileceği gibi, birlikte bir anlaşma ile de test yapılabilecektir.

Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bu teste riskli yapı tespiti diyoruz. Bizim tavsiyemiz bu incelemenin yaptırılması olacaktır."

DASK: Türkiye'de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyorDASK: Türkiye'de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştüÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştü
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoruYabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru
Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.