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Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul'da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu

İstanbul'da 15 bin kiralık konutta detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Projede kira fiyatları 10 bin TL'den başlayacak, 12 ilçede 4 ayrı büyüklükte evler kiralanacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. İşte başvuru şartları, fiyatlar, ilçeler ve tüm merak edilenler...

Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul'da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu
Hande Dağ

İSTANBUL KİRALIK KONUT PROJESİ | İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi hayata geçiyor. 15 bin kiralık konutla ilgili detaylar belli oldu.

Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da kiralık sosyal konut kampanyasına başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Trabzon’da Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni’nde yaptığı konuşmada projenin detayları hakkında bilgi verdi.

"AYLIK HANE GELİRİ 100 BİN LİRADAN AZ OLANLAR KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK"

Sosyal konut kiralarının bölge rayicin altında 10 bin TL’den başlayacağını belirten Bakan Kurum, İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1071 konutun, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacağını açıkladı. Bakan Kurum, “Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar bulunacak. Maltepe, Tuzla, Kartal Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy’de planladık. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Burada başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul’da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da şartlarımızdan” dedi.

4 AYRI BÜYÜKLÜKTEKİ EVLER KİRALANACAK! İŞTE FİYATLAR

Bakan Kurum kira fiyatlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: İlçelere göre kiralar ne kadar hepsini çıkardık, tüm rayiçleri arkadaşlarımız inceledi. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına da 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi, piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız. 1+1 konut için; 10 bin lira, 2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirledik. 3+1 konutlar için 15 bin lira 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Bölge rayicinin yarısından da az fiyatlarla bu konutlarda vatandaşlarımız oturuyor olacak.

EKİM AYINDA TESLİMATLAR BAŞLAYACAK

Projeye başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını belirten Bakan Kurum “Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu Ekim ayı içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu adımımızla zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz. Alt gelir grubu vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştıracağız. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, yuvaların huzurla dolduğu bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Bakan Kurum sosyal medya hesabından da kampanyaya ilişkin detayları paylaştı.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu 2

Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu 3

Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu 4

Fiyatlar, şartlar, ilçeler: İstanbul da 15 kiralık konut projesinin detayları belli oldu 5

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Murat Kurum kiralık konut
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