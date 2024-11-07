'Dip fiyat bile olsa...' Bir yanda 450 bin TL, bir yanda 60 bin TL gelir! Parası olan ona yöneliyor

Konut fiyatlarında son durum ne? Kiralık ev fiyatları düşüyor mu yükseliyor mu? Şu anda ev almak mantıklı mı? Birikimlerini farklı yatırım araçlarıyla değerlendirmeyi düşünenler emlak sektöründeki son durumu da yakından takip ediyor. Emlak Uzmanı Gamze Özlü, piyasadaki son durum ve vatandaşların tercihlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

"MADDİ BİR BİRİKİMİNİZ VARSA TAM FIRSAT"

Ekol TV'de yer alan haberde, programda Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Emlak Uzmanı Gamze Özlü, Çağlayan'ın "Bu emlak artışı, fiyat artışı böyle devam edecek mi, yoksa bir yerde duracak mı?" sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Aslında çok hızlı bir şekilde, işte pandemi, deprem arka arkaya bunlar geldikten sonra çok hızlı bir şekilde arttı. Yani bizim böyle 2 milyon 500 bin TL gibi dediğimiz villalar bir anda işte 25 milyonlara çıktı. Tam 10 katına çıktı. Yani inanılmayacak şekilde. Aynı şekilde kiralar da ama artık bu uzun bir süreden beri satışların artık durma noktasına gelmesinden dolayı uzun bir süredir, yani şöyle söyleyebilirim; 6-7 aydır durma noktasında. Böyle olunca da artık bir kırılma gibi oldu, o yukarı doğru çıkan ivme bu sefer aşağı doğru inmeye başladı ama şimdi de artık bir yerde tıkandı. Hani bir düzlükte diyebilirim. Kimse fiyatını da artık bu saatten sonra indirmiyor ama satış yapamadığı için yukarıya doğru da çıkmıyor. Fiyatlar şu an hani biz gayri menkul danışmanları olarak hani şey noktasındayız; eğer bir maddi bir birikiminiz varsa tam fırsat, alma noktasındayız diyebilirim, alınabilecek.

"PARASI OLAN MEVDUAT FAİZİNE KAPILIYOR"

Ama tabii ki herkes gibi bütün vatandaş da tabii ki parası olan da bu mevduat faizine kapılıyor, mevduat faizinin getirisini görünce de gayrimenkul almaktan, yine de dip fiyat olsa bile vazgeçiyor. Diyor ki yani ben aylık işte bu paraya bu kadar işte 10 milyona ayda 400 bin TL faiz varken 450 bin TL bankasına göre faiz varken ben 10 milyonluk ev alsam ne kadara kiraya verilir? En fazla işte 70 bin TL'ye verebilir, 80 bin TL'ye verebilir. Bunlar da büyük rakamlar aslında. Düşünecek olursak karı koca çalışan bir ailede işte bu bir mühendis de olsa ödeme gücü...

Mevduat faizinde de diyor ki 10 milyon TL'ye ben şimdi bunu bir eve bağladığım takdirde verebileceğim maksimum kira bedeli 60 - 70 bin TL ama bankaya yatırdığımda 400 bin TL gelirim var diyor. Tabii ki böyle olunca yatırımcı da yani yatırım yapmak istemiyor."

KİRALARDA DÜŞÜŞ VAR MI?

Özlü, Çağlayan'ın 'Kiralarda bir düşüş var mı?' sorusuna yönelik ise şu şekilde konuştu:

"Kiralarda bir düşüş yok. Bu şundan kaynaklanıyor arz talep dengesinden. Yani arz üretim yok bizde şu an için. Yani mütaahhitler de diyor ki bu evi yapacağım satamadıktan sonra niye yapayım inşaat maliyeti inanılmaz yüksek ama üretim yok. İşte biz de diyoruz ki aslında buradan nasıl çıkabiliriz, yani insanların da ev sahibi olması gerekiyor. Burada da aslında devlete belediyelere düşüyor. Yani belki kamu arsaları kamu arazilerini inşaata açacaklar, buralarda imar çıkartacaklar ama tabii ki lüks konut değil yani minimum düzeyde bir belediye belki işte kendi arsasını inşaata açacak, minimum bedellerle işte vatandaşın alabileceği fiyatlarda yapılması gerekiyor."

KREDİ FAİZ ORANLARI

Konuşmasında kredi faiz oranlarına da değinen Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kredi faiz oranları da inanılmaz yüksek. Yani işte yüzde 4, yüzde 5'lerle kredi oranları var. Siz 2 milyon bankadan kredi kullanacaksınız, işte 7 milyon - 8 milyon bazı bankaya göre 10 milyon geri ödemesi olacak. Bu bir kere insanı baştan korkutuyor. Biz yine diyoruz ki işte hani belki bir sene sonra bu bedel size komik rakamlar gelecek, ödeyebileceksiniz diyoruz ama yine de insanlar korkuyor. Ben 2 milyon alacağım 8 milyon ödeyeceğim bu nasıl bir iş diyor yani."

Kira artışlarıyla ilgili son durumu değerlendiren Özlü, şu şekilde konuştu:

"Yeni ev yapılmadığı için bu kira artışları durmayacak. Çünkü ev yok. Çünkü eski kiracı da çıkmak istemiyor. Şu an hani biz 60 - 70 bin TL'leri konuşurken 5 bin liraya kirada oturan kiracılar var, onlar da çıkmıyor. Sonuna kadar haklarını artık bir avukat gibi biliyorlar. Diyorlar ki ben gününde kiramı ödersem zaten kira tespit davası açması 5 yıl, beni çıkartması 10 yıl, ben niye çıkayım diyor.

Sana 300 bin TL vereceğim, 500 bin TL vereceğim diye artık kiracılara mal sahipleri para teklif ediyor onu çıkartmak için ama yine de ona ulaşamıyor. Çünkü kiracı o kadar hakkını biliyor ki diyor ki ben 1'i ile 5'i arası kiramı yatırıyor muyum, tamam. Kiralık ev de bulunamıyor, eski kiracılar çıkmıyor çıksa ben nereye yerleşeceğim diyor. Böyle bir ev bulma imkanı yok, en azından zorlayabildiğim kadar, 10 sene mi zorlayayım diyor. Artık mahkeme yoluyla tahliye kısmı açılana kadar...

İSTANBUL'DA ORTALAMA EV KİRALARI

10 bin TL'nin altında ev yok. İşte farklı yatırım araçları var; işte altın, gümüş gibi, bunlara da insanlar yöneliyor ama ben diyorum her zaman için arsa mantıklı. En azından 1 liraya aldığınız arsanın 5 sene sonra 20 lira olma ihtimali var. Hani oradan bir imar geçebilir, bir şey olabilir, bu şekilde kazançlarla belki konut sahibi olabilirler.

Satış yok denecek kadar az. Biz bütün yazı kiralama yaparak geçirdik diyebilirim. Satış çünkü artık durmuş noktaydı. Burada da emlak sektörünü ayakta tutan öğrenciler. Yani inanılmaz vaziyette. Çünkü onlar 3 yıl, 4 yıllığına geliyorlar, kiralama yapıyorlar ve gidiyorlar. Mal sahipleri de özellikle diyor ki kiracı isterken ya öğrenci olursa, eskiden yeni evli istiyorlardı, eskiden öğrenciye ev verilmezdi, şimdi öğrenci böyle

pırlanta gibi oldu. Yani herkes öğrenci kiracım olsun sonuçta, 3-4 yıl sonra bu öğrenci kiracım çıkacak, ben de yine yüksek gerçek reel bedelden bunu tekrar kiraya verebileceğim diyor. Onun için öğrenciler pırlanta oldu."