'Dövizden, altından çıkıp ona yöneliyorlar' 11 ayda geçen yılın rakamını geçti

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay yıllık bazda yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görüldü. En yüksek rakam 2021 Kasım'da 178 bin 814 adet olmuştu.

Kasımda ipotekli konut satışlarının yüzde 315,7 artarak 21 bin 804 adede yükselmesi dikkati çekti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı.

Yılın 11 ayı ele alındığında ise konut satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi. Geçen yılın tamamında 1 milyon 225 bin 926 konut satılmıştı. Böylece 11 ayda 2023'ün tamamı geride bırakılmış oldu.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

"2024'TE KONUT SATIŞLARININ 1,4 MİLYONU AŞACAĞI KESİNLEŞTİ"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, birçok yerde ve farklı segmentte konut satışının devam ettiğini belirterek, "Sektörde hareketlenme olduğu aşikar. Özellikle de düşük ve orta gelire hitap eden markasız konutlarda anlamlı bir canlılık olduğunu düşünüyoruz. Faiz, borsa, altın ve kripto gibi yatırımlardan kazanan yatırımcının konut fiyatları artışa geçecek öngörüsüyle alıma yöneldiği kanaatindeyiz." dedi.

Faizlerin düşmesi halinde bu etkinin genele sirayet edeceğini dile getiren Kumova, "2025'in ikinci çeyreğinden itibaren genele yayılan bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Bugün açıklanan kasım verileriyle artış eğilimi sürüyor ve kuvvetle muhtemel aralık sonuçları da benzer şekilde gerçekleşecektir. Bu durumda 2024 sonunda konut satışlarının 1,4 milyonu aşacağı kesinleşti." diye konuştu.

Kumova, ipotekli satışın payının yüzde 14'lerde olmasına işaret ederek, bu oranın hala düşük olduğunu ve üreticilerin satışa devam etmek için vadelendirme modellerini müşteriye sunduğunu söyledi.

Bu durumun finansman yükünü üstlenen üreticiler için gelecek dönemlerde ekstra yük oluşturacağını ifade eden Kumova, sağlıklı ve dengeli piyasa koşullarının oluşabilmesi için ipotekli satışların oranının yüzde 50'lerin altına düşmemesi gerektiğini, bu oranda artış olsa da istenilen seviyede bulunmadıklarını vurguladı.

Kumova, konut fiyatlarındaki reel düşüşe rağmen maliyetlerin artmaya devam ettiğini kaydederek, "Ülkemizde konut ihtiyacı ile arz arasındaki makas artıyor. Her yıl minimum 700 bin yeni konuta ihtiyacımız var ancak 2023'te üretim 504 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl sonu tahmini de 482 bin civarında olacağı yönünde. Son birkaç yıldır birinci el konut arzındaki düşüş ikinci el stoklarla dengelendi ancak ikinci eldeki ürün stoku son 3 yılda azalarak önümüzdeki dönemde birinci eldeki arz eksikliğini karşılayamayacak seviyenin altına gelecektir." şeklinde konuştu.

Birinci el konut satışlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Kumova, burada konut kredilerinde faiz indirimi yapılması ve arsa maliyetlerini düşürecek formüller üzerinde durulması gerektiğini sözlerine ekledi.

"YÜZDE 63,6'LIK ARTIŞ SEKTÖRÜN RAYINA GİRDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de ekim ayındaki konut satışlarındaki sıçramanın kasımda da devam ettiğini belirterek, "Yüzde 63,6'lık artış sektörün rayına girdiğini gösteriyor. 11 aylık artış, sektördeki hareketliliğin ve talebin yükseldiğini gözler önüne seriyor. Özellikle ipotekli satışlardaki belirgin artış ise kredi kullanımının etkili olduğunu gösteriyor." dedi.

Yüksek maliyetlere rağmen kredili satışların arttığını vurgulayan Şişik, 2025'te maliyetlerle birlikte konut fiyatlarında da artma beklentisi olduğunu, bu nedenle konut almak için doğru zamanda bulunulduğunu söyledi.

"DÖVİZDEN, ALTINDAN VE KKM'DEN ÇIKIP KONUT TARAFINA YÖNELEN YATIRIMCILARI GÖRÜYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da mevduat faizlerinde yaşanabilecek indirimin konut satış fiyatlarında yol açabilecek muhtemel artış nedeniyle vatandaşın elini çabuk tutmak istediğini belirterek, "Ayrıca reel anlamda konut fiyatlarının gerilemesi de vatandaşın alımını artırıyor. Yine dövizden, altından ve KKM'den çıkıp konut tarafına yönelen yatırımcıları da görüyoruz." şeklinde konuştu.

Aralıkta da rakamların yüksek gelmesini beklediklerini vurgulayan Akdoğan, "Özellikle sene içerisinde satış vaadiyle yapılan sözleşmelerin yeni yılda harçlar artacağı için aralıkta tapu devri yapılıyor. Öte yandan bazı şirketlerin de gayrimenkul yatırımına yönlendiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)