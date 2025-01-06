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'Dövizi takip edeceğini düşünenler ona dönmeye başladı' Fiyatlarda 'Ciddi sıçrama' için tarih verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 13:19
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Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Kiralar düşer mi? Hem ev almayı düşünenler hem de kiracılar emlak piyasasındaki son durumu dikkatle takip edilirken piyasada yaşanan hareketlilik de dikkat çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Şerif Varlı "Şu anda mevduatın bir noktada artık dövizi takip edeceğini düşünen yatırımcılar gayrimenkule dönmeye başladı" derken gayrimenkul fiyatları ve kira fiyatları ile ilgili de tahminlerini aktardı.

'Dövizi takip edeceğini düşünenler ona dönmeye başladı' Fiyatlarda 'Ciddi sıçrama' için tarih verdi

Konut fiyatları yükselecek mi? Konut fiyatları ne zaman yükselecek? Kiralar düşecek mi? Birikimlerini gayrimenkul alarak değerlendirmeyi düşünenler ve ev sahibi olmak isteyenler emlak piyasasındaki son durumu takip ederken piyasanın bundan sonraki seyri de araştırılıyor. Ev kiralarının düşüp düşmeyeceğiyle birlikte ev fiyatlarının da yükselip yükselmeyeceği ve yükseliş yaşanırsa ne zaman olacağı merak ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Şerif Varlı bu konuyla ilgili değerlendirmelerini ve tahminlerini aktardı.

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Ekol TV canlı yayınında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şerif Varlı şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılına girerken dolar 26 liralardaydı, şu anda 35 TL'leri görüyoruz. Gördüğümüz artış aşağı yukarı yüzde 40'larda. Ama enflasyon açıklamaları TÜFE açıklamaları yüzde 60'ların üzerinde her ay açıklanıyor ve bu da şunu gösteriyor kiralar olması gerektiğinden daha yüksek artıyor ama gayrimenkul fiyatları bunları takip etmiyor.

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KİRALAR DÜŞECEK Mİ? KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Aslında şu anda çok büyük bir fırsat var. Çünkü gayrimenkul satın alarak 15 yılda dönen bir gayrimenkul yatırımı almanız çok normal bir şey haline gelmeye başladı İstanbul'da. Bu yüzden bu kiralar eğer bu şekilde artmaya devam ederse 2025'in ikinci yarısında gayrimenkul fiyatlarında ciddi bir sıçrama olabilir.

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"GAYRİMENKULE DÖNMEYE BAŞLADILAR"

Şu anda mevduatın bir noktada artık dövizi takip edeceğini düşünen yatırımcılar gayrimenkule dönmeye başladılar. Çünkü gayrimenkul piyasası dövize endeksli dönüyor Türkiye'de. Bu yüzden bu rakamların yükseleceğini düşünen yatırımcılar hızla artıyor.

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Kiralar düşmeyecek. Çünkü mevcudun gerisine doğru hiçbir şekilde dönme sinyali almıyoruz"

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Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut fiyatları Kira ev kiraları kira fiyatları
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