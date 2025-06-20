Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı! Fiyatı dudak uçuklattı... Konutu nereden aldığı öğrenildi

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından konut alımında patlama yaşanıyor. Yurt dışından gayrimenkul alımı 2020'de 213 milyon dolarken 2023 yılında yüzde 185 artarak 1 milyar 782 milyon dolara yükseldi. Yabancıların Türkiye'den konut alımı ise yavaşlamaya başladı. 2025 Ocak-Nisan döneminde, yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımından daha fazla tutarda Türkler yurt dışından alım yaptı.

Ekonomim'in haberine göre, Türkiye yurt dışına doğru 'net gayrimenkul yatırımcısı' haline geldi. Ödemeler dengesi verilerine göre, yılın ilk 4 ayı sonunda Türkiye’den gayrimenkul alımı için çıkan tutar 793 milyon dolar, gelen tutar ise 555 milyon dolar oldu.

KONUT YATIRIMI YURT DIŞINA YAPILIYOR

2025 yılı itibarıyla resmin tamamı değişti. Buna göre Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda Türkler net gayrimenkul yatırımcısı konumuna geldi. Nisan ayı ile beraber geçmiş 12 aylık dönemde Türkiye’den 2 milyar 129 milyar dolarlık gayrimenkul alınırken, Türkler yurt dışından 2 milyar 296 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı.

EN PAHALI KONUTU BİR TÜRK ALDI!

2024 yılında da artış ara vermeden devam etti. 2023 yılındaki rekorun üstüne eklenerek yüzde 21'lik bir artış ile Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı yıllık 2,2 milyar dolara yükseldi. 2024’te ayrıca bir Türk’ün Dubai’de 130 milyon dolara konut satın alarak “dünya rekoru kırdığı” haberleri çıktı. Kimliğine dair bilgi verilmedi ancak Türk vatandaşı olduğu bildirildi.