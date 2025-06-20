FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı! Fiyatı dudak uçuklattı... Konutu nereden aldığı öğrenildi

Gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut alımı için yurt dışına yöneldi. Yabancıların Türkiye'den konut alımı düşerken Türkler gayrimenkul yatırımlarını yurt dışından yapmaya başladı. 2024 yılında ise bir Türk’ün Dubai’de 130 milyon dolara konut satın alarak “dünya rekoru kırdığı” haberleri çıkmıştı.

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı! Fiyatı dudak uçuklattı... Konutu nereden aldığı öğrenildi
Ezgi Sivritepe

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından konut alımında patlama yaşanıyor. Yurt dışından gayrimenkul alımı 2020'de 213 milyon dolarken 2023 yılında yüzde 185 artarak 1 milyar 782 milyon dolara yükseldi. Yabancıların Türkiye'den konut alımı ise yavaşlamaya başladı. 2025 Ocak-Nisan döneminde, yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımından daha fazla tutarda Türkler yurt dışından alım yaptı.

iStock-672458766

Ekonomim'in haberine göre, Türkiye yurt dışına doğru 'net gayrimenkul yatırımcısı' haline geldi. Ödemeler dengesi verilerine göre, yılın ilk 4 ayı sonunda Türkiye’den gayrimenkul alımı için çıkan tutar 793 milyon dolar, gelen tutar ise 555 milyon dolar oldu.

iStock-1298181272

KONUT YATIRIMI YURT DIŞINA YAPILIYOR

2025 yılı itibarıyla resmin tamamı değişti. Buna göre Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda Türkler net gayrimenkul yatırımcısı konumuna geldi. Nisan ayı ile beraber geçmiş 12 aylık dönemde Türkiye’den 2 milyar 129 milyar dolarlık gayrimenkul alınırken, Türkler yurt dışından 2 milyar 296 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı.

iStock-183371461

EN PAHALI KONUTU BİR TÜRK ALDI!

2024 yılında da artış ara vermeden devam etti. 2023 yılındaki rekorun üstüne eklenerek yüzde 21'lik bir artış ile Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı yıllık 2,2 milyar dolara yükseldi. 2024’te ayrıca bir Türk’ün Dubai’de 130 milyon dolara konut satın alarak “dünya rekoru kırdığı” haberleri çıktı. Kimliğine dair bilgi verilmedi ancak Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

68542728837bb-1750345512-gmz0

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketici güven endeksi yükseldi!Tüketici güven endeksi yükseldi!
Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayında arttıKonut Fiyat Endeksi Mayıs ayında arttı

Anahtar Kelimeler:
Dubai konut milyoner zengin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
burdan çal veya kazan götür oraya yatır soysuz pislikler bana kalsa hepsini vatandaşlıkdan cıkarırım ama nerde bunu yapacak vatansever kişi
erdogan ve kırkharamileri yaşanılmayacak hale getirdikleri için ülkeyi yurt dışına yatırım mantıklı tabi hainlerin elinde ne yapacaklar buraya yatırım zamanında kanla başla canla alınan ülkeyi çıkarları uğruna ceplerini doldurmak uğruna satıyor fetocu vatan hainleri 😡😡
bence MASAK bunları takıp etmelı ama takip etmıyor maalesef
En Çok Okunan Haberler
Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.