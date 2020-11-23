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Düşük faiz stokları eritti, ruhsat izni verilen daire sayısı ikiye katladı

EMLAK HABERLERİ  | 23.11.2020 14:50 | Son Güncelleme

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük faizli kampanya sayesinde konut stokları büyük oranda erimesi inşaat sektörünü hareketlendirdi. Ocak-eylülde yapı ruhsat izni verilen daire sayısı pandemiye rağmen ikiye katladı.

Düşük faiz stokları eritti, ruhsat izni verilen daire sayısı ikiye katladı

Türkiye'de pandemiye rağmen bu yıl konut satışlarında rekorlar kırıyor. Ocak-ekimde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı.

Bu yıl aylık bazda tüm zamanları rekorları normalleşme sürecinin başladığı ve kamu bankaları öncülüğünde hayata geçirilen düşük faizli destek kredisinin uygulamada olduğu haziran-ağustos döneminde görülmüştü. Söz konusu 3 ayda konut satışları 590 bin adedi bulmuştu.

Bu süreçte tüketicilerin kendilerine sunulan fırsatı kaçırmadığını ve konut stokunun ciddi anlamda eridiğini belirten sektör temsilcileri, bu kapsamda koronavirüs salgınına rağmen yapı ruhsat izni alınan bina sayısının attığını ve inşaat sektörünün hareketlendiğini kaydetti.

TÜİK, belediyeler tarafından yapı ruhsat verilen bina sayısının, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,7 artış gösterdiğini, yüzölçümde yüzde 58,1, değerde yüzde 76,1, daire sayısında yüzde 97,9'luk artış görüldüğünü açıklamıştı.

'ARTIŞ, ÜLKEMİZDEKİ POTANSİYELE OLAN GÜVENİN AÇIK RESMİ'

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pandemide, Avrupa'ya kıyasla ciddi fark oluşturduğunu belirterek, konut satışı açısından İngiltere, Portekiz, İtalya, Fransa gibi ülkelerde toplam satışların yüzde 20 ila 40 arasında düştüğünü söyledi.

Buna rağmen Türkiye'de yüzde 27'lik artış yaşandığını dile getiren Akbal, "Bu hareketlilik, uzun süredir bekleyen ruhsat sayısında da ciddi bir ivme oluşturdu. Yapı ruhsatları konut satışlarının da üstünde bir artış sergiliyor. Artış, ülkemizdeki potansiyele olan güvenin açık resmi." dedi.

Akbal, kendilerinin de Başakşehir Avrasya'da haziranda satışa çıktıklarını anımsatarak, o zor dönemde önemli satış rakamlarına ulaştıklarını, vatandaşın konuta ihtiyacının sürdüğünü anlattı.

'HAZİRANDAKİ TEŞVİKLERİN SONUCU'

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Türkiye'de pandeminin özellikle gayrimenkul sektörünü teğet geçtiğini belirterek, ruhsat izin verilerinin de bunu perçinlediğini söyledi.

Hem konut satışlarında hem de ruhsat izni verilen yapı sayılarında yaşanan artışların hazirandaki teşviklerin sonucu olduğunu anlatan Taş, tekrar artan faizler karşısında satışların azalacağını bildirdi.

Taş, faizlerin düşmesinin satışlar için çok önemli olduğunu kaydederek, izni verilen yapılarla birlikte oluşacak yeni stokun teşviklerle eritilebileceğini sözlerine ekledi.

'STOKLARIN ERİMESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ HAREKETLENDİRDİ'

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, konutta düşük faizin vatandaşı her zaman cezbettiğini belirterek, haziranda başaltılan kampanya sayesinde tüm zamanların en düşük oranının tüketicilere sunulduğunu anımsattı.

Bu sayede haziran haziranda 192 bin, temmuzda ise tüm zamanların rekoru olan 229 bin adet konut satışı gerçekleştiğini dile getiren Özgün, stokların önemli ölçüde eridiğini söyledi.

Özgün, "Stokların erimesi inşaat sektörünü hareketlendirdi. Projeler raflardan indirildi. Sektörde istihdam da arttı. İnşaat sektörünün hareketli olması en az 200 alt sektörü de olumlu etkiliyor. Ekonomiye can katıyor. Salgın sürecine rağmen yaşanan bu artışı çok kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerinin de yeni projeler için düğmeye bastıklarını dile getiren Özgün, "Biz de bu süreçte önümüzdeki döneme hazır olmak amacıyla birden fazla noktada konut üretimine başlıyoruz." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'DE KONUTA TALEP SÜRÜYOR'

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, 2018'den bu yana sektördeki durgunluğun, yeni proje geliştirilmesini ve ruhsat başvurularını ciddi anlamda frenlediğini, geçen yıl başvuruların ciddi şekilde gerilediğini anlattı.

Son 2 yıldır yeni proje geliştirilmemesinin ve dönemsel faiz kampanyasının mevcut stokların satılmasını sağladığını dile getiren Çelik, bu nedenle müteahhitlerin yeni proje geliştirme konusunda cesaretlendiğini aktardı.

Çelik, Türkiye'de 6 milyon hanede kiracıların oturduğunu, kiracılık oranının yüzde 25,2 olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Kirada oturan hanehalkı sayısının fazlalığı, konut başına düşen ortalama hanehalkı sayısı ve deprem konusunda artan bilinç, Türkiye'de ciddi anlamda yeni konut geliştirilmesini gerektiriyor. Bu gereksinimlerle beraber azalan mevcut konut stoku nedeniyle hem ruhsat başvurularında hem de izinlerde artış kaçınılmazdı. Sadece ekonomik konjonktüre bağlı olarak öteleniyordu. Ruhsat izin sayısındaki artış önemli ancak hala 2018'in gerisinde."

KAYNAK:AA

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