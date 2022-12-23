FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Düşük faizli kredi sinyali! Ucuz konut projesi için tarih belli oldu… İki bakanlıktan ortak çalışma

Düşük faizli kredi sinyali! Ucuz konut projesi için tarih belli oldu… İki bakanlıktan ortak çalışma

23.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı orta gelirlilere yönelik ikinci bir konut kampanyasının hazırlıklarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni konut projesi için tarihi canlı yayında resmen duyurdu. 2023 yılının ilk aylarında projenin hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız” diyerek düşük faizli konut kredisi için sinyal verdi.

Düşük faizli kredi sinyali! Ucuz konut projesi için tarih belli oldu… İki bakanlıktan ortak çalışma

Ev almak isteyen ancak fiyatlardaki artış nedeniyle hayalini erteleyenler için Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin ardından hükümet ikinci adımı atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda orta gelir grubuna hitap edecek ve ilk evini alacaklar için başlatılacak konut projesinin 2023 başında hayata geçirileceği öğrenildi.

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konuya ilişkin TRT Haber’e değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya başlattık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle birlikte 5 milyon 135 bin vatandaşımız başvurdu ve ilk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız” dedi.

iStock-172487957

YENİ KONUT PROJESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü kaydeden Bakan Kurum, “2-3 aydır yaklaşık ortak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm orta gelirli vatandaşlarımıza hitap eden, ilk evini alacak vatandaşlarımızın ayrıcalıklarının olduğu, belli limitler çerçevesinde bu kampanyadan faydalanabilecekleri bir projeyi inşallah yıl sonu, önümüzdeki yılın başı itibariyle hayata geçireceğiz. Bir taraftan da geliştiricilere bu süreci takip edeceğimiz, finansal desteklerimiz olacağı bir paketi hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz” diye konuştu.

iStock-1270821597

2030’DA 2 MİLYON SOSYAL KONUT HEDEFİ

“Dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullanan Bakan Kurum sosyal konut hedefini açıkladı. Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut ürettiklerini belirten Bakan Kurum, “250 bin konut açıkladık ve yapımına hızlıca başladık. Bundan sonra da yeni sosyal konut paketleri gelecek. 2030’da 2 milyon sosyal konut rakamına ulaşacağız” dedi.

iStock-1297658883

"YATIRIMCILAR DEĞİL İHTİYAÇ SAHİPLERİ FAYDALANACAK"

Konutta ikinci önemli hamle de orta gelirli kampanyası olacak. Gelire göre farklı faiz oranlarının uygulanması beklenen kampanyada son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Kurum, yatırımcıların değil ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı bir model hazırlandığını kaydetti.

Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak.

Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri ‘kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım’ diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz.

iStock-1300140251

MEMURLARA ÖZEL KONTENJAN

Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak. Arnavutköy’de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek. Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak.

iStock-1367965991

KADEMELİ KONUT KREDİSİ HAZIRLIĞI

Öte yandan konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini geçtiğimiz gün Hazine Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu. Kademeli kredi faizi için Bakan Nebati, vadelerin 15 yıla yükselebileceğini de belirtmişti. Sektör faizlerin yüzde 0,65 -0,99 düzeyine inmesini talep ederken, uygulamanın yeni yıl ile devreye alınacağı öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum duyurdu: '2023 başında paylaşacağız' Bakan Kurum duyurdu: '2023 başında paylaşacağız'
EYT'de hesaplar değişti: 10 bin TL'ye yükseldiEYT'de hesaplar değişti: 10 bin TL'ye yükseldi
İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlarİşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar
Anahtar Kelimeler:
konut projeleri

En Çok Okunan Haberler

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! Tek tek hesaplandı

Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! Tek tek hesaplandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.