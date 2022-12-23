Düşük faizli kredi sinyali! Ucuz konut projesi için tarih belli oldu… İki bakanlıktan ortak çalışma

Ev almak isteyen ancak fiyatlardaki artış nedeniyle hayalini erteleyenler için Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin ardından hükümet ikinci adımı atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda orta gelir grubuna hitap edecek ve ilk evini alacaklar için başlatılacak konut projesinin 2023 başında hayata geçirileceği öğrenildi.

Konuya ilişkin TRT Haber’e değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya başlattık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle birlikte 5 milyon 135 bin vatandaşımız başvurdu ve ilk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız” dedi.

YENİ KONUT PROJESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü kaydeden Bakan Kurum, “2-3 aydır yaklaşık ortak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm orta gelirli vatandaşlarımıza hitap eden, ilk evini alacak vatandaşlarımızın ayrıcalıklarının olduğu, belli limitler çerçevesinde bu kampanyadan faydalanabilecekleri bir projeyi inşallah yıl sonu, önümüzdeki yılın başı itibariyle hayata geçireceğiz. Bir taraftan da geliştiricilere bu süreci takip edeceğimiz, finansal desteklerimiz olacağı bir paketi hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz” diye konuştu.

2030’DA 2 MİLYON SOSYAL KONUT HEDEFİ

“Dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullanan Bakan Kurum sosyal konut hedefini açıkladı. Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut ürettiklerini belirten Bakan Kurum, “250 bin konut açıkladık ve yapımına hızlıca başladık. Bundan sonra da yeni sosyal konut paketleri gelecek. 2030’da 2 milyon sosyal konut rakamına ulaşacağız” dedi.

"YATIRIMCILAR DEĞİL İHTİYAÇ SAHİPLERİ FAYDALANACAK"

Konutta ikinci önemli hamle de orta gelirli kampanyası olacak. Gelire göre farklı faiz oranlarının uygulanması beklenen kampanyada son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Kurum, yatırımcıların değil ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı bir model hazırlandığını kaydetti.

Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak.

Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri ‘kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım’ diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz.

MEMURLARA ÖZEL KONTENJAN

Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak. Arnavutköy’de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek. Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak.

KADEMELİ KONUT KREDİSİ HAZIRLIĞI

Öte yandan konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini geçtiğimiz gün Hazine Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu. Kademeli kredi faizi için Bakan Nebati, vadelerin 15 yıla yükselebileceğini de belirtmişti. Sektör faizlerin yüzde 0,65 -0,99 düzeyine inmesini talep ederken, uygulamanın yeni yıl ile devreye alınacağı öğrenildi.



