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Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar

Mülk sahipleri ile kiracılar arasında kira konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sürerken Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal bir karar geldi. Özellikle düşük kira veren kiracıları ilgilendiren kararda "5 yıl süre" ile ilgili kritik bir detay var.

Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar
Hande Dağ

Bir iş yeri sahibi ile kiracısı arasındaki davada Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Yüksek Mahkeme 5 yıl dolmadan da kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ancak bunun bazı şartları var. İşte ayrıntılar...

Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar 1

Düşük kira veren eski kiracıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Buna göre; 5 yıl hesabı değişti. Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Yargıtay kira tespit davaları için emsal bir karar verdi.

Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar 2

Buna göre; eski kiracının ödediği kira piyasanın çok altında kaldıysa yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmese bile kira tespit davası açılabilecek.

Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar 3

Söz konusu davaya konu olayda; mülk sahibinin 2005 yılından bu yana aynı kiracının kullandığı iş yeri için 2021 yılında kira tespit davası açtı. Aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerinin çok altında kaldığını belirterek 39 bin liraya yükseltilmesini talep etti. İlk mahkeme son kira sözleşmesi yenilenmesinin 2018'de yapıldığını ve dava tarihi itibarıyla henüz 5 yıllık sürenin dolmadığına dikkat çekerek talebi reddetti. Davacının itirazı sonrası dosya Yargıtay'a taşındı ve yüksek mahkeme o kararı bozdu.

Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar 4

"KRİTİK SORU ŞU..."

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Av. Murat Tezcan "Burada kritik soru şu: Sözleşme yenilenirken belirlenen kira o tarihteki rayice uygun muydu, değil miydi?" ifadelerini kullandı. Yargıtay'ın kararında işte bu durumun araştırılmasını istediği aktarılırken kiranın emsallerine oranla düşük olarak belirlenmişse 5 yıl dolmadan da dava açılabileceği belirtildi.

Düşük kira veren eski kiracıyı ilgilendiriyor: 5 yıl hesabında kritik karar 5

Yani Yargıtay'ın 5 yıllık süreyi kaldırmadığı ancak süre dolmadan mahkemeye gidilebilmesinin önünü açtığı vurgulandı. Tezcan "5 yıllık şart kalktı demek de yeni sözleşme imzaladık mutlaka 5 yıl daha beklenecek demek de yanlış" şeklinde konuştu.

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Yargıtay Kiracı Kira kira tespit davası
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