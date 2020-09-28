Edirne'de konut kiraları yüzde 110 arttı

Türkiye'nin 'öğrenci kenti' olarak bilinen şehirlerinden Edirne'de, özellikle son 3 yılda kiralık dairelerde meydana gelen yüzde 110'luk artış, bu kategoride serhat şehrini ülke ortalamasında birinci sıraya taşıdı. Kentte 100 metrekarelik bir daire için 1000 lira ile 1800 lira arasında fiyatlar değişirken, kiracılar ise bu durumdan şikayetçi olmaya başladı. Yükseliş hakkında konuşan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle kentteki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığını, bu nedenle ilerleyen süreçte fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi. 'TALEP FAZLALILIĞINDAN FİYATLAR YÜKSELDİ' Yaklaşık 55 bin konutun olduğu Edirne'nin 'öğrenci şehri' olduğunu söyleyen Şube Başkanı Feda, "Bu yatırımlar yapılırken ev sahipleri konutları öğrencilere 'kiraya veririm' şeklinde yatırımlarını yönelttiler. Edirne'de gayrimenkul yatırımları altın, döviz ve benzeri yatırımlardan daha fazladır. Bu aldıkları gayrimenkuller de Edirne'deki arz, talep dengesine vurduğumuzda talep fazla geldiğinden ve ev azlığından rakamlar her sene üzerine yüzde 110 koyarak geldi" dedi.

'DAİRELERİN YÜZDE 80'İ BOŞ' Özellikle pandemi döneminin ardından üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle Edirne'deki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığına dikkat çeken Feda, "Şu anda çoğu emlak danışmanı arkadaşlarda 15- 20 ile 80 tane arasında kiralık daireler mevcut ama kiraya veremiyorlar. Ev sahipleri de doğal olarak kiraları makul fiyatlara çekmeleri gerekiyor. Çünkü şubata kadar okullar açılmayacağından ve o tarihten sonra da olumlu kararlar alınmayacağını tahmin ederek bu yorumu yapıyoruz. 1+1'ler şu anda 1200- 1500 bandında seyrederken kiracılar olmadığından, mal sahipleri uygun kiraya vermeleri yani 700- 800 lira bandında evlerini kiraya vermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. 'FİYATLAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK' Emlak Danışmanı Erhan Koçtürk ise kentte 5- 6 sene öncesine kadar fiyatların normal seyrinde gittiğini belirtti. Koçtürk, "Özellikle son 1 yıl içinde çok ciddi fiyat artışı oldu. Bana göre şişirme fiyat artışı bunlar. Edirne'nin Türkiye'de emlak piyasasında lider olma durumu buradan başladı zaten. Kiralık konut fiyatları bu kadar yukarıda değildi. Gayrimenkul fiyatları da bu kadar değildi. Bu tamamen belirli grupların Edirne'de bir anda yükselişine neden oldu. Ama şu an gerçek fiyatlarına dönüyor. Hem pandemi süreci hem de üniversitenin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Edirne'deki boşalan evler konut fazlalığını ortaya çıkardı. Satılamama ve kiralanamama durumu ortaya çıktı. Böyle olunca fiyatlar otomatikman arz, talep dengesinden dolayı aşağı düşecek" dedi.