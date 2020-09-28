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Edirne'de konut kiraları yüzde 110 arttı

EMLAK HABERLERİ  | 28.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki emlak istatistiklerine göre, 3 yıllık kira değişimleri göz önüne alındığında en yüksek kira artışının yüzde 110 ile Edirne'de olduğu belirtildi. 100 metrekare daire için kira fiyatlarının 1800 lirayı gördüğü kentte yaşayanlar, yüksek fiyatlardan yakındı. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, kira artışlarının nedeninin konut sayısının az, talebin ise yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi.

Edirne'de konut kiraları yüzde 110 arttı

Türkiye'nin 'öğrenci kenti' olarak bilinen şehirlerinden Edirne'de, özellikle son 3 yılda kiralık dairelerde meydana gelen yüzde 110'luk artış, bu kategoride serhat şehrini ülke ortalamasında birinci sıraya taşıdı. Kentte 100 metrekarelik bir daire için 1000 lira ile 1800 lira arasında fiyatlar değişirken, kiracılar ise bu durumdan şikayetçi olmaya başladı. Yükseliş hakkında konuşan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle kentteki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığını, bu nedenle ilerleyen süreçte fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.

'TALEP FAZLALILIĞINDAN FİYATLAR YÜKSELDİ'

Yaklaşık 55 bin konutun olduğu Edirne'nin 'öğrenci şehri' olduğunu söyleyen Şube Başkanı Feda, "Bu yatırımlar yapılırken ev sahipleri konutları öğrencilere 'kiraya veririm' şeklinde yatırımlarını yönelttiler. Edirne'de gayrimenkul yatırımları altın, döviz ve benzeri yatırımlardan daha fazladır. Bu aldıkları gayrimenkuller de Edirne'deki arz, talep dengesine vurduğumuzda talep fazla geldiğinden ve ev azlığından rakamlar her sene üzerine yüzde 110 koyarak geldi" dedi.

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'DAİRELERİN YÜZDE 80'İ BOŞ'

Özellikle pandemi döneminin ardından üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle Edirne'deki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığına dikkat çeken Feda, "Şu anda çoğu emlak danışmanı arkadaşlarda 15- 20 ile 80 tane arasında kiralık daireler mevcut ama kiraya veremiyorlar. Ev sahipleri de doğal olarak kiraları makul fiyatlara çekmeleri gerekiyor. Çünkü şubata kadar okullar açılmayacağından ve o tarihten sonra da olumlu kararlar alınmayacağını tahmin ederek bu yorumu yapıyoruz. 1+1'ler şu anda 1200- 1500 bandında seyrederken kiracılar olmadığından, mal sahipleri uygun kiraya vermeleri yani 700- 800 lira bandında evlerini kiraya vermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'FİYATLAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK'

Emlak Danışmanı Erhan Koçtürk ise kentte 5- 6 sene öncesine kadar fiyatların normal seyrinde gittiğini belirtti. Koçtürk, "Özellikle son 1 yıl içinde çok ciddi fiyat artışı oldu. Bana göre şişirme fiyat artışı bunlar. Edirne'nin Türkiye'de emlak piyasasında lider olma durumu buradan başladı zaten. Kiralık konut fiyatları bu kadar yukarıda değildi. Gayrimenkul fiyatları da bu kadar değildi. Bu tamamen belirli grupların Edirne'de bir anda yükselişine neden oldu. Ama şu an gerçek fiyatlarına dönüyor. Hem pandemi süreci hem de üniversitenin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Edirne'deki boşalan evler konut fazlalığını ortaya çıkardı. Satılamama ve kiralanamama durumu ortaya çıktı. Böyle olunca fiyatlar otomatikman arz, talep dengesinden dolayı aşağı düşecek" dedi.

'1000 LİRAYA KİRALIK EV BULABİLMEK İÇİN DUA EDER OLDULAR'

Edirne'de kirada oturan üniversite öğrencisi Nida Dinçer, kiraların öğrencilerin ödeyemeyeceği seviyelerde olduğunu söyledi. Dinçer, "Edirne'de şu anda 2- 3 yıl öncesine baktığımızda o zamanki kira fiyatlarıyla şimdiki fiyatlar arasında inanılmaz bir uçurum var. Çok artış gözüküyor. 1+0, 1+1 daireler bir öğrencinin ödeyemeyeceği seviyeye çıktı. Yani 1000 liraya kiralık ev bulabilmek için dua eder oldu insanlar. Benim Eskişehir gibi öğrenci şehirlerinde de yaşayan arkadaşlarım var, oralarda böyle değil. Ev sahiplerinin bu kadar artış yapmasını onaylamıyorum" diye konuştu.

'ARTIŞLARDAN MAĞDURUZ'

Kirada oturan Edirneli esnaftan Ali Tamer Kuday ise kira oranlarının her sene neredeyse yüzde 100 oranında arttığını dile getirdi. Kuday, "Kira fiyatları her sene neredeyse yüzde 100 oranında artıyor. Sanırım öğrenci kenti olmasından kaynaklanıyor. Bu artışlardan kiracı olarak mağduruz. Ben şu anda normalde 600- 700 lira olması gereken bir yere 1200 lira kira ödüyorum. Hem bizim bütçemizi sarsıyor hem diğer kiracı arkadaşların da. Genelde yüksek fiyatlar" dedi.

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
reis artık şu kiracılara bir koltuk çıksan diyorum emekli kirada nolcak böyle hayat çok pahalandı
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