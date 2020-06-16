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Emlak Konut eski yönetim kurulu üyelerinden Ali Seydi Karaoğlu vefat etti

EMLAK HABERLERİ  | 16.06.2020 21:43 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO eski yönetim kurulu üyelerinden Ali Seydi Karaoğlu, hayatını kaybetti.

Emlak Konut eski yönetim kurulu üyelerinden Ali Seydi Karaoğlu vefat etti

Emlak Konut GYO’dan yapılan açıklamada, çalışma hayatına Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nde başlayan Karaoğlu’nun, daha sonra TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı ve Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı ve son olarak OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü sorumluluğunu üstlendiği belirtildi.

Kamu hizmeti süresince Türkiye'nin en planlı toplu konut alanları olan Ankara Eryaman, İstanbul Halkalı Toplu Konut alanlarının arsa üretimi ve kamulaştırma projelerinde görev alan Karaoğlu, sonrasında İstanbul Kayaşehir Toplu Konut Projesi’nin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde önemli görevler üstlendi. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde kentsel dönüşüm projelerini yürüttü.

Kanal İstanbul projesinin kamulaştırma ve rezerv alan çalışmalarını başlatan Karaoğlu, İstanbul’da Çamlıca Camii’nin planlanmasında ve imar uygulamalarında çalıştı. Tüm bu çalışmalar kapsamında kamuya önemli çapta gelir kazancı sağladı.

Karaoğlu, imzalanan protokoller kapsamında kamu kurumlarının ihtiyacı olan kurumsal binaların yapımının finansmanına katkı sağladı. Yine 2009-2015 yılları arasında Emlak Konut GYO’nun arsa geliştirme sürecinde önemli görevler üstlendi.

Kamudan emekli olduktan sonra yürüttüğü OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü’nde grubun sahip olduğu tüm gayrimenkullerin tek elden verimli şekilde yürütülmesini koordine eden Karaoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ali Seydi Karaoğlu için cenaze töreni bugün ikindi namazı müteakip, Ataköy 5. Kısım Camiin’de gerçekleştirildi.

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