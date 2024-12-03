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Emlak Konut ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi arasında iş birliği anlaşması! 400 bin konutun inşası planlanıyor

03.12.2024 11:01
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dün Riyad’da Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi ile mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma ile Türk müteahhitlik firmalarına Suudi Arabistan’da geniş çaplı projelerde yer alma fırsatı sunulacak. Suudi Arabistan’ın “Suudi Vision 2030” hedefleri doğrultusunda Riyad ve Cidde başta olmak üzere büyük şehirlerde inşa edilecek 400 bin yeni konut için Türk firmaları öncelikli olarak değerlendirilecek.

Emlak Konut ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi arasında iş birliği anlaşması! 400 bin konutun inşası planlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı’na katılmak için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün bir dizi görüşmelerde bulundu. Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile görüşmede Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA), Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Konut Şirketi CEO’su Mohammad Albuty hazır bulundu.

Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Sayın Majed Bin Abdullah Al-Hogail Görüşme 2

BAKAN KURUM: EMLAK KONUT’UN 70 YILLIK TECRÜBESİ VAR

Bakan Kurum, Emlak Konut’un “Gelir Paylaşımı Modeli”nin Suudi Arabistan pazarında da faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Sayın Majed Bin Abdullah Al-Hogail Görüşme 3

Bu modelin Suudi Arabistan’ın “Suudi Vision 2030” hedeflerine ulaşması için stratejik bir adım olacağına işaret eden Bakan Kurum, “Emlak Konut, bilgi birikimi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle, Suudi Arabistan’daki şehirleşme hedeflerine önemli katkılar sunmaya hazırdır. Bu iş birliği, yalnızca inşaat sektörünü değil, aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını da kapsayacaktır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan’daki projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek bir model teşkil edecektir. Bugün attığımız bu stratejik adımın, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağına ve bölgemizin refahına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Emlak Konut’un yenilikçi yaklaşımı ve 70 yıla yakın tecrübesiyle, bu ortaklığın başarıyla hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Sayın Majed Bin Abdullah Al-Hogail Görüşme 9

SUUDİ BAKAN: TÜRKİYE’NİN DENEYİMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Suudi Bakan Majed bin Abdullah al-Hogail de konuşmasında Türk şirketlerinden övgü ile bahsetti: Türk firmalarının buraya gelmesi tarihi bir fırsat. Biz burada başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırabilmek. Türkiye mühendislik alanında çok güçlü. Biz de Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz.

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TÜRKİYE’NİN MÜTEAHHİTLİK UZMANLIĞI ORTAYA KONACAK

Mutabakat zaptı ile Suudi Arabistan’ın “Suudi Vision 2030” hedefleri doğrultusunda iş birlikleri hayata geçirilecek. Türk müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme uzmanlığı ile Suudi Arabistan’da fark yaratacak. Bu iş birliği ile Riyad ve Cidde başta olmak üzere Suudi şehirlerinde sürdürülebilir şehircilik anlayışı hayata geçirilecek iki ülke arasında güçlü bir ekonomik ve diplomatik bağ oluşturulacak. Anlaşma ile Türk inşaat sektörünün yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir şehircilik modelleri projelere entegre edilecek, düşük maliyetli arsa tahsisi ve ön satış gelirleri ile ekonomik çözümler sunulacak. Türk şirketler, Suudi Arabistan’daki akıllı şehir teknolojileri ve çevre dostu altyapı projelerine dahil edilecek, yenilikçi finansman modelleriyle kamu-özel iş birlikleri oluşturulacak.

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VISION 2030’A TÜRK DAMGASI VURULACAK

Bu mutabakat zaptı ile “Suudi Vision 2030” hedefleri doğrultusunda Türk firmalarının etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Riyad’da ve diğer büyük şehirlerde, 400 bin yeni konutun inşası planlanırken, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Türk inşaat sektörünün uluslararası standartlardaki bilgi birikimi, Suudi gayrimenkul vizyonuna doğrudan katkı sunacak.

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GELİR PAYLAŞIMI MODELİ

Emlak Konut’un sektöre kazandırdığı Gelir Paylaşımı Modeli, gayrimenkul projelerinin finansmanında yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Bu model, yatırımcı risklerini minimize eden ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen bir yapıya sahip. Özellikle büyük ölçekli projelerde, başlangıç finansmanını sağlam bir zemine oturtarak, uzun vadeli ekonomik faydalar sağlanıyor.

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EMLAK KONUT’UN ULUSLARARASI PAZARDAKİ ROLÜNÜ PEKİŞTİRECEK

Suudi şirketle iş birliği, Emlak Konut’un küresel pazardaki rolünü pekiştirerek, yıllık 500 milyon Dolar ekonomik getiri sağlaması beklenen projelere liderlik etmesini mümkün kılacak. Projelerin başarıyla tamamlanması, Emlak Konut’un marka değerini ve uluslararası güvenilirliğini daha da artıracak.

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EKA DA KÜRESEL PAZARDAN YERİNİ ALACAK

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de asansör sektöründe önemli bir yer edinen yerli asansör firması EKA’nın, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek büyük çaplı mega projelerinde yer alması ve küresel pazarda güçlü bir konum edinmesi, yapılan görüşmede Bakan Kurum tarafından dile getirildi. Bu çerçevede, EKA’nın yenilikçi çözümleri ve birikimiyle uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak projelere odaklanması hedefleniyor. Ayrıca, Türkiye’nin mühendislik ve üretim kapasitesinin Suudi Arabistan’daki stratejik yatırımlarla buluşturulması, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesine de katkı sağlayacağı belirtiliyor. Bu bağlamda, EKA’nın önümüzdeki dönemde mega projeler özelinde gerçekleştireceği çalışmaların, Türkiye’nin ihracat hedeflerine de olumlu yansımalar yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut Suudi Arabistan
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