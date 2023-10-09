FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Emlak piyasasında dengeleri bozan kişilere ceza yağdı! O ilanlar için Ticaret Bakanlığı'ndan yeni hamle

Emlak piyasasında dengeleri bozan kişilere ceza yağdı! O ilanlar için Ticaret Bakanlığı'ndan yeni hamle

09.10.2023 08:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak sektöründe fiyat dengesinin bozulmasına yol açan usulsüz ilanlara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Emlak piyasasında dengeleri bozan kişilere ceza yağdı! O ilanlar için Ticaret Bakanlığı'ndan yeni hamle

Türkiye'nin gündeminde en üst sıralarda yer alan konut fiyatlarında piyasayı olumsuz yönde etkileyen ilanlar için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi.

FAHİŞ FİYATA YOL AÇAN İLANLAR MERCEK ALTINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının piyasada denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimlerine detaylı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanları inceleme altına alınmıştır. 1 Eylül tarihinden bu yana verilen satılık emlak ilanlarında ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki “taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz” hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100.000 TL olmak üzere toplam 54.500.000 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her türlü ihtimal bakanlığımızca değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bakanlık olarak hem vatandaşlarımızın spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek hem de piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek adına elimizdeki bütün argümanların sektör ve konu bazlı kullanılmasına devam edilecektir."

Kira sorununa ‘devrim’ gibi sistem! Yeni model geliştirildi Kira sorununa ‘devrim’ gibi sistem! Yeni model geliştirildi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Kira sorununa ‘devrim’ gibi sistem! Yeni model geliştirildiKira sorununa ‘devrim’ gibi sistem! Yeni model geliştirildi
Altın fiyatları 'savaş' etkisi ile yükseldi!Altın fiyatları 'savaş' etkisi ile yükseldi!
Anahtar Kelimeler:
ilan konut

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.