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Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi, Bakanlık duyurdu 'Yasaklandı...'

Emlak sektöründeki fiyat artışlarının denetimi nedeniyle taşınmaz ticaret yönetmeliğinde güncelleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmıştır" sözleri kullanıldı. Bakanlık tarafından alınan önlem ile beraber fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı mücadele edilmesi bekleniliyor.

Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi, Bakanlık duyurdu 'Yasaklandı...'

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişikliğe dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanları yakından takip edilmekte, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta olduğu ifade edildi.

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BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

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“Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir”

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SADECE EMLAK SEKTÖRÜ İÇİN DEĞİL...

Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımlar uygulanabileceği belirtilerek, anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı emlak konut
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