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Emlak vergisi kimler muaf? 2023 emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek? İşte 1. taksit son ödeme tarihi!

23.05.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak vergisinden kimlerin muaf olduğu ödemeler için belirlenen son tarihin yaklaşması nedeniyle merak konusu oldu. Yılda iki eşit taksit halinde ödenen vergi için cezalı duruma düşmek istemeyen mükelleflerin ödemeleri zamanında yapması gerekiyor. Peki, emlak vergisi kimler muaf? 2023 emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek? İşte 1. taksit son ödeme tarihi...

Emlak vergisi kimler muaf? 2023 emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek? İşte 1. taksit son ödeme tarihi!

Emlak vergisi Emlak vergisi son ödeme tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Emlak vergisi e-Devlet üzerinden taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlerde ödenebiliyor. İşte, emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi...

EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

Emlak vergisinin ilk taksiti mart ayından mayıs sonuna kadar ödenebiliyor.

İkinci taksitin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin web siteleri üzerinden de ödenebilmektedir.

Öte yandan belirtilen tarihlerde ödenmeyen vergiler için aylık yüzde 2.5 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.

EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ

İlk taksit ödemesi 1 Mart'ta başlayan emlak vergisinde süre doluyor. Gayrimenkul sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Yani ilk taksidi ödemek ya da verginin tamamını peşin ödemek için son günlere girildi.

EMLAK VERGİSİNDE KİMLER MUAF?

İşte emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar:

Hiçbir geliri olmayanlar,

Gaziler,

Engelliler,

Şehitler,

Dul ve yetimler,

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlular.

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