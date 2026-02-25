FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Emlak vergisi ödemeleri başlıyor 'Üst sınıra rağmen artışlar cep yakacak'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2026 yılı emlak vergisinin birinci taksit ödemesi 1 Mart'ta başlıyor. İlk taksit için ödemeler bu sene için 1 Haziran'a kadar yapılabilecek. Emlak vergisi değerlerine üst sınır getirilmesine rağmen artışlar cep yakacak" dedi.

Emlak vergisi ödemeleri başlıyor 'Üst sınıra rağmen artışlar cep yakacak'

Emlak vergisinin birinci taksit ödemesi 1 Mart'ta başlıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla 2 katı olabilecek. Bu ifade aslında 3 kata kadar artış yapılabilir olarak anlaşılmalı. Birçok belediye de bu hakkı kullandı. Bu nedenle özellikle bu sene ödenecek olan emlak vergileri cep yakacak. Eğer bu düzenleme yapılmasaydı 10 katın üzerinde artışlar görülecekti. 2027-2029 döneminde ise vergi değerleri, bir önceki yıl matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar artırılması yöntemiyle belirlenecek" dedi.

Emlak vergisi ödemeleri başlıyor Üst sınıra rağmen artışlar cep yakacak 1

"BİRÇOK ALANDA ETKİSİ VAR"

Emlak vergisinin birçok değere etkisi olduğunun altını çizen Özelmacıklı, "Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor. Bu sene özellikle tapu harcı gelirlerinde de çok yüksek oranda artışlar göreceğiz. Şimdiden 2 katına çıkmış durumda olan tapu harcı gelirlerinin dışında, değer artış kazancı da bu sene oldukça fazla konuşulacak bir vergi olacak. Türkiye'de sahip olunan bina, daire ve araziler yüzde 0,1 ile yüzde 0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisine tabi oluyorlar. Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10'u olarak uygulanmaya devam ediyor" dedi.

Emlak vergisi ödemeleri başlıyor Üst sınıra rağmen artışlar cep yakacak 2

ÖRNEKLER İLE ARTIŞLAR

Artışlara ilişkin bazı örnekler de paylaşan Özelmacıklı, "Örneğin geçen sene Bahçelievler'de bir konut için 2 bin 572 TL ödediğiniz emlak vergisi, bu sene 7 bin 720 TL olarak ödenecek. Bir başka örnek 2025 yılında Küçükçekmece'de iki arsa için ödenen emlak vergisi toplamda 33 bin 58 TL iken bu sene 99 bin 237 TL oldu" dedi.

Emlak vergisi ödemeleri başlıyor Üst sınıra rağmen artışlar cep yakacak 3

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYENLER

Özelmacıklı, "İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından, Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor. Yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı da aranmıyor" dedi.

Emlak vergisi ödemeleri başlıyor Üst sınıra rağmen artışlar cep yakacak 4

EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ

Emlak vergisinin, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler üzerinden alınan vergi türü olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, "Emlak vergisi gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. Emlak Vergisi Kanununa göre bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1 ve arsalarda ise binde 3'tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu kriter/şart, binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır. Vergi değerini değiştiren sebeplerin bulunması durumunda emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD-İran krizi petrolü hareketlendirdi! 7 ayın zirvesine yaklaştıABD-İran krizi petrolü hareketlendirdi! 7 ayın zirvesine yaklaştı
İngilizce öğretmenliğini bırakıp tesis kurdu: 'Günde 2 ton üretiyor'İngilizce öğretmenliğini bırakıp tesis kurdu: 'Günde 2 ton üretiyor'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi emlak ödeme taksit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.