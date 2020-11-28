Emlak vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor! Emlak vergisi hafta sonu ödenir mi? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri ve sorgulama

Emlak vergisi her sene arsa, arazi, ev ve işyeri gibi gayrimenkul sahipleri tarafından 2 taksit halinde ödeniyor. Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri de kasım ayı itibarıyla başlamıştı. Belediyeler emlak vergisi ödeme süreciyle ilgili vatandaşlara hatırlatmalar yapıyor. Son ödeme tarihine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından emlak vergisi hafta sonu ödeme süreciyle ilgili sorular da soruluyor. Konuyla ilgili olarak bazı belediyelerden de çeşitli açıklamalar geliyor. Bunun yanı sıra bazı durumlar için emlak vergisi muafiyeti de söz konusu. İşte emlak vergisi ödeme 2020 ve muafiyet süreciyle ilgili tüm merak edilenler... EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Kasım ayı itibarıyla başlayan 2. taksit ödemeleri bu ayın sonunda doluyor. Vatandaşların cevap aradığı emlak vergisi 2020 ne zaman sorusuna yanıt olarak ödemeler 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapmayan vatandaşlar gecikmeye düşmüş olarak kabul edilecek ve vatandaşlara gecikme zammı uygulanacak. Mayıs ayına kadar ödenmiş olması gereken ilk taksidi ödememiş olan vatandaşlar da gecikme zammı ile beraber iki taksidi ödeyebiliyor. Emlak vergisi ödeme tarihleri netleştikten sonra vatandaşlar ödemeleri nasıl yapacaklarını da araştırmaya başladı. Peki, emlak vergisi e-devletten ödenir mi? İşte detaylar...

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR 2020? Ödeme işlemlerini vakit kaybetmeden yapmak isteyen vatandaşlar tarafından emlak vergisi internet bankacılığından ödenir mi sorusuna da yanıt aranıyor. Ödemeler belediyelerin veznelerinden, e-devlet sistemi üzerinden, PTT ya da belediyelerin kendi internet siteleri aracılığıyla banka kartları ile ödenebiliyor. Belediyeler de konuyla ilgili olarak vatandaşlara duyurularda ve hatırlatmalarda bulunuyor. EMLAK VERGİSİ HAFTA SONU ÖDENİR Mİ? Hafta sonu emlak vergisi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar için çeşitli belediyelerden resmi duyurular da paylaşıldı. Dolayısıyla 28 Kasım 2020 ve 29 Kasım 2020 tarihlerinde çok sayıda belediyenin emlak vergisi ödemeleri için açık olacağı görülüyor. Ancak vatandaşların kendi belediyelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için belediyeyle iletişime geçmeleri ya da belediyelerin resmi internet sitelerindeki duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Mersin Yenişehir Belediyesi, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi 2020 yılı 2. taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerini açık tutacak. Vergi mükellefleri ödemelerini ve vergi affı kapsamındaki yapılandırmalarını belediyenin web sitesinden de kolaylıkla yapabilecek. Yenişehir Belediyesi vatandaşların vergi ödemelerinde zorluk yaşamamaları için Cumartesi ve Pazar günü 10.30 ile 16.30 saatleri arasında veznelerinden hizmet verecek. Koronavirüs nedeniyle vatandaşları kapalı alanlardan uzak tutmak amacıyla reklam vergisi ödemeleri için belediye ana hizmet binası önündeki açık alana ödeme noktası kuran Yenişehir Belediyesi, tüm tedbirlerini aldı.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’ni son günlere bırakan mükellefler için Konyaaltı Belediyesi'nin tahsilat vezneleri hafta sonu da açık olacak. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2’nci taksit ödemesi 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Konyaaltı Belediyesi vergi borcunu ödemek için son güne kalan vatandaşların mağdur olmaması için 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri, veznedarların görev başında olacağını duyurdu. Mali Hizmet Müdürlüğü vezneleri, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemler alan Melikgazi Belediyesi'nin vezneleri, 21-22 Kasım Cumartesi ve Pazar günü açık olacak. Emlak Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 tarihinde son bulacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlarımız vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemleri alarak haftasonu saat 10.30 ile 17.30 arası hafta içi ise saat 19.30'a kadar veznelerimiz açık. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden 'melikgazi.bel.tr' sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Borç ödeme işlemlerinde veznelerde yoğunluk yaşanmaması için lütfen ödemelerinizi son güne bırakmayın." dedi.

Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler... Konut alırken alınan; tapu harcı, ekspertiz, emlak vergisi iade ediliyor! Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu vezneleri açık tutacak. Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre temizlik, reklam ve vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09: 30 – 17: 30 saatleri arasında Darıca Belediyesi ana bina ve Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki belediye veznelerinden ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra, vatandaşlar günün her saatinde www.darica.bel.tr adresinden online olarak borç ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Yetkililer artan iş yükü nedeniyle vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için, ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmaları uyarısında bulundu. Beşiktaş Belediyesi de internet sitesindeki duyuru ile Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihinin 30 Kasım 2020 olduğunu hatırlatarak ödeme noktalarının 28-29 Kasım tarihlerinde açık olacağını belirtti. Çok sayıda belediye ödemeler için bu hafta sonu hizmet verirken vatandaşların ödeme yapmak için hafta sonu belediyeye gitmeden önce kendi belediyelerinin duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor.