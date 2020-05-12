Emlak vergisi ödemesi nereden, ne zaman yapılır?

Önemli vergi kalemlerinden biri olan emlak vergisi için vakit geldi. Özellikle ilk kez emlak vergisi ödeyecek olan vatandaşlar 2020’de emlak vergisi ödemesi nereden ve ne zaman yapılır merak ediyorlar. İşte emlak vergisi ödemeleri ile ilgili detaylar...

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Diğer yıllarda olduğu gibi 2020’de de emlak vergisi ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında yapılmaktadır. Emlak vergisinin ödenmemesi halinde cezai işlem olarak faiz işletilmektedir. Ayrıca emlak borcu olan konut veya dükkanın satışı ya da devri yapılamamaktadır.

Emlak Vergisi ister tek seferde istenirse de Mayıs ve Kasım olmak üzere iki seferde ödenebilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

Emlak vergisi ilgili konutun bulunduğu ilçenin belediyesinin internet sitesinden online olarak kredi kartıyla ödenmektedir.

EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Her emlakın vergisi aynı değildir. Konut veya dükkanın konumuna göre emlak vergisinin miktarı değişebilmektedir.



