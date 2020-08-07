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Emlakçı yetki belgesinin son günü ne zaman? Emlak yetki belgesi alma süresi uzatılacak mı?

EMLAK HABERLERİ  | 07.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

Emlak işleten vatandaşların emlak yetki belgelerini uzatmak için son gün geldi çattı. Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uygulaması süresi geldi. Emlakçı yetki belgesinin son günü ne zaman? Eğer yetki belgesi olmayan işletmeler olursa emlakçı olamayacaklar. Peki emlak yetki belgesi alma süresi uzatılacak mı?

Emlakçı yetki belgesinin son günü ne zaman? Emlak yetki belgesi alma süresi uzatılacak mı?

Emlak işletmelerinin kullandığı yetki belgesi için süre merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uygulamasına göre emlakçı yetki belgesi olmayan işletmeler emlakçılık yapamayacak. Peki emlak yetki belgesi süresi ne zaman doluyor?

EMLAK YETKİ BELGESİ SÜRESİ NE ZAMAN DOLUYOR?

Emlak işletmelerinin yetki belgelerini düzenlemesi için çok az zaman kaldı. Birçok vatandaş koronavirüs döneminden sonra, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte emlak işletmeciliğine başlamıştı. En son uygulamaya konulan yönetmeliğin ardından emlak yetkisi almak zorunlu hale geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uygulaması Ağustos ayı sonunda uygulamaya girecek. Emlak yetki belgesi süresi ne zaman bitiyor sorusunun cevabı olarak ise, bu Ağustos ayının son günü bitecek. Yeni başlayan bu uygulamayla birlikte herkesin emlakçılık yapmasının önü de kesilmiş oldu.

EMLAK YETKİSİ ALMA SÜRESİ UZATILIR MI?

Emlak belgesinin son alma günü olarak belirlenen 31 Ağustos 2020 tarihinin sonunda emlak yetki belgesi süresi uzatılır mı merak ediliyor. Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, emlak belge yetkisi süresinin uzatılmasına dair değerlendirmede bulunarak şunları söyledi;

"İlk yayımlanan yönetmeliğimizdeki eksiklere ilişkin sektör temsilcileri olarak yoğun temaslarda bulunmuştuk. Buna göre revize edilen gayrimenkul yönetmelik taslağı görüşe sunuldu. Yönetmelik değişikliğinin en kısa sürede, herhangi bir süre uzatımı olmadan yayımlanmasını bekliyoruz. Süre uzatımı olmaz ise emlak işletmelerinin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

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