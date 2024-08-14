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Emlakta yeni dönem başlıyor: Bakanlık tüm kuruluşlara yazı gönderdi! işte detaylar...

14.08.2024 17:30
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Gündemden düşmeyen konut düzenlemesinin tüm detayları belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıda 15 Eylül itibarıyla devreye girecek olan "doğrulanmış ilan" sisteminin ayrıntıları açıklandı. Buna göre, sistemin devreye girmesiyle yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak. Peki düzenlemenin diğer ayrıntıları neler? İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle konut satışları e-Devlet üzerinden ilerlemeye başlayacak. 15 Eylül tarihinde başlayacak düzenleme için Bakanlık ilgili sivil toplum kuruluşlarına yazı gönderdi.

Bakanlığın yaptığı düzenlemeye göre, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçı yetkilendirilebilecek ve bu süre 3 ay ile kısıtlandırılacak.

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SAHTE İLANLAR İÇİN ÖNLEM

Sahte ilanlar ile mağdur olan vatandaşları korumayı hedefleyen Bakanlık, "doğrulanmış ilan" düzenlemesi ile fiyat manipülasyonunun önüne geçmeyi de amaç ediniyor.
Konut sahibi, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek emlakçısını yetkilendirecek böylece emlakçı aldığı yetki ile ilan sitesine girebilecek.

YETKİ BELGESİ ALMAK ZORUNLU

Bakanlığın ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği yazıya göre ise, düzenleme kapsamında yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ilana giriş hakkı olmayacak.
Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması önem taşıyor.

İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem bu tarihten itibaren devreye alınacak.
Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

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2025 YILINDA TAMAMEN DEVREDE OLACAK

Bu sistemin tam olarak uygulanması ise, 1 Ocak 2025 olacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.

Yapılan düzenlemede ise aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi dikkat çekti. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek. Böylece Bakanlık vatandaşı fahiş fiyattan korumayı amaçlıyor.

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak. İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.

KİRALIK DAİRELER İÇİN DE OLACAK MI?

Konutunu kiraya vermek isteyen vatandaşlar ise düzenleme kapsamına girip girmediklerini merak ediyordu. Yapılan açıklamada buna da yer verildi.
EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.

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KİMLER DAHİL DEĞİL?

Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.

Taşınmazın tapusu yok ise ilan verilebilecek ancak tapu kaydının olmadığına dair işaretleme yapması gerekecek ve bu ilanda bu görülecek.

İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.

Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayındaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Ticaret Bakanlığı ilan konut
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