En düşük konut kredisi faiz oranı kaç oldu? Konut faiz oranları yükseldi! En uygun konut faiz oranı veren banka hangisi?

Koranavirüs salgınıyla birlikte kamu bankalarının kredi faiz oranlarını düşürmesi, normalleşme sürecine destek sağlamaları birçok vatandaşı ev sahibi yapmıştı. Konut kredisi faiz oranları düştükten sonra, bir süre daha faiz oranlarının düşük gitmesi bekleniyordu fakat kamu bankaları güncelleme yaptı. Normalleşmeye destak amaçlı yapılan bu uygulama ile ikinci el ev satışları büyük oranda patlamış, sıfır ev fiyatlarında ise pek ilerleme kaydedilmemişti. Sıfır ev satışları için düşük faizli kredi beklenirken, kamu bankaları ani bir faiz güncellemesi yaptı. Peki en uygun konut kredisi veren bankalar hangisi, en düşük konut faiz oranı kaç para oldu?

EN UYGUN KONUT FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bir kötü haber de kamu bankalarından geldi. Düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenleyen kamu bankaları, dün itibari ile ani bir kararla konut faiz oranını güncelledi. Yeni konut kredisi faiz oranı ikinci el evlerde yüzde 0.87 olurken, sıfır evlerde konut faiz oranı ise yüzde 0.64 oldu. Sıfır konutlarda 180 ay vade imkanı ve ikinci el konutta ise 160 ay vade imkanı sağlanarak konut kredisi kampanyaları devam ediyor. En düşük konut kredisi faiz oranı kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) için yüzde 0.64 oldu.