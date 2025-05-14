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En ucuz kiralara sahip iller belli oldu! 10 bin TL'nin altı... İstanbul'da bazı ilçelerde düşüş 'Hiç talep yok'

Yüksek kiralar gündem olmaya devam ediyor. Kira fiyatları yükselmeye devam ederken Türkiye geneli ortalama fiyatlar dikkate alındığında geçtiğimiz ay itibarıyla tüm illerde kiraların 10 bin TL ve üstüne çıktığı fark edildi. 2025 Nisan verilerine göre kiraların en ucuz olduğu iller belli olurken İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara da 20 bin TL üstü kiralarla 'en pahalı iller' arasında kaldı. Öte yandan İstanbul depremi sonrası megakentin bazı ilçelerinde kiraların düştüğü öğrenildi.

En ucuz kiralara sahip iller belli oldu! 10 bin TL'nin altı... İstanbul'da bazı ilçelerde düşüş 'Hiç talep yok'
Hande Dağ

Kiracılar açısından yüksek kira fiyatları gündem olmaya devam ediyor. İllerdeki konut kiraları artarken en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller de belli oldu. Yeni ev arayışında kira kadar deprem konusu da önem taşımayı sürdürüyor. Buna göre hem en yüksek ve en düşük kiraların olduğu iller belli oldu hem de 23 Nisan'da İstanbul'un bazı ilçelerinde kiraların düştüğü ortaya çıktı. İşte konut kiralayacakları ilgilendiren detaylar...

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık daire fiyatı, nisan ayında 20 bin TL olarak gerçekleşti.

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KİRALARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Ortalama fiyatlar dikkate alındığında en yüksek kiraların olduğu iller şöyle ortaya çıktı:

  • İstanbul: 26 bin 500 TL
  • Muğla: 26 bin TL
  • İzmir: 23 bin 500 TL
  • Ankara: 23 bin 500 TL
  • Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL

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KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Ortalama fiyatlar dikkate alındığında geçen ay en düşük kiraların olduğu iller şu şekilde belirlendi:

  • Kilis: 10 bin TL
  • Muş: 10 bin 500 TL
  • Kars: 11 bin TL
  • Burdur: 11 bin TL
  • Aksaray: 11 bin TL
  • Karaman: 11 bin 500 TL
  • Yozgat: 11 bin 500
  • Mardin: 12 bin TL
  • Siirt: 12 bin TL
  • Bitlis: 12 bin TL
  • Bingöl: 12 bin TL
  • Bayburt: 12 bin TL
  • Isparta: 12 bin TL
  • Karabük: 12 bin TL
  • Düzce: 12 bin 500 TL

Buna göre; Türkiye genelinde konut kirasında 10 bin TL'nin altının kalmadığı görülmüş oldu.

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DEPREM SONRASI İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE KİRALAR DÜŞTÜ

Öte yandan NTV'nin Star Haber'den aktardığı bilgilere göre; İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından bazı ilçelerde kiralar düştü. İstanbul'da nisan ayında ortalama kira fiyatları metrekare başına 287,50 TL olarak hesaplanırken depremin daha şiddetli hissedildiği riskli ilçeler, Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kira fiyatlarının ortalama metrekare başına 200 TL olarak belirtildiği aktarıldı.

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"BÜYÜKÇEKMECE VE KÜÇÜKÇEKMECE'YE HİÇ TALEP YOK"

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş "İstanbul'da deprem sonrası yapılmış binalarda hızlı bir yükseliş var ama eski binalarda da bir çöküş görüyoruz. Beylikdüzü, Avcılar bölgeleri şehir merkezlerine nazaran biraz daha uygun. O bölgelerde 20 bin TL'ye kiralık daire bulabiliyorlar. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece'ye hiç talep yok. Onlar da bir an önce yenilemenin derdine düştüler" dedi.

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"YENİ BİNA GÜÇLÜ YAPILMIŞSA KİRALAR 50-60 BİN TL'YE ÇIKIYOR"

"Şu anda İstanbul'da yeni yapılan depreme dayanıklı binalarda ise kira düşüşü yok" diyen Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı: "Bina yeni binaysa, güçlü yapılmışsa, aşağı yukarı şehir merkezleri gibi oradaki kiralar da 50-60 bine kadar çıkıyor"

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Hissenet
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