Koronavirüs salgınıyla başlayan normalleşme sürecine destek olan bankaların, konut kredisi faiz oranları, ev almak isteyen vatandaşlar tarafından "en uygun konut kredisi faiz oranı olan banka hangisi" şeklinde aramalar yapıyor. Bazı bankalar, düşük faizli konut kredisinin yanında 12 ay ve 24 ay ertelemeli, 15 yıla varan vadeli konut kredisiyle vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. En uygun konut kredisi faizi veren bankalar hangisi araştırmaları yapan vatandaşlar, bankaların sunduğu cazip fırsatlar arasında karar vermekte zorlanıyor. Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi limitleri 750 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu üç büyük il dışında kalan iller için ise konut kredileri en fazla 500 bin TL olarak veriliyor.

En uygun konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi!

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük iller için verilen konut kredi limiti 750 bin TL, diğer şehirler için en fazla belirlenen limit ise 500 bin TL olarak gündemimizde ki yerini alıyor. Konut kredisinin özellikle 2 yıl geri ödemesiz olaması vatandaşlara oldukça cazip geliyor. Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası koşullarında verilen kont kredisi kişiye sadece bir konut için verilecek.