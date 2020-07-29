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En uygun konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi!

EMLAK HABERLERİ  | 29.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

2 yıl geri ödemesi olmayan ve 180 ay vadeli konut kampanyaları vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Konut kredisinde faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, konut almak isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredileri hangisi araştırmaları yapıyor. Peki en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte konut kredisi veren bankalarda en uygun faiz olan banka...

En uygun konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi!

Koronavirüs salgınıyla başlayan normalleşme sürecine destek olan bankaların, konut kredisi faiz oranları, ev almak isteyen vatandaşlar tarafından "en uygun konut kredisi faiz oranı olan banka hangisi" şeklinde aramalar yapıyor. Bazı bankalar, düşük faizli konut kredisinin yanında 12 ay ve 24 ay ertelemeli, 15 yıla varan vadeli konut kredisiyle vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. En uygun konut kredisi faizi veren bankalar hangisi araştırmaları yapan vatandaşlar, bankaların sunduğu cazip fırsatlar arasında karar vermekte zorlanıyor. Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi limitleri 750 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu üç büyük il dışında kalan iller için ise konut kredileri en fazla 500 bin TL olarak veriliyor.

En uygun konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi!

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük iller için verilen konut kredi limiti 750 bin TL, diğer şehirler için en fazla belirlenen limit ise 500 bin TL olarak gündemimizde ki yerini alıyor. Konut kredisinin özellikle 2 yıl geri ödemesiz olaması vatandaşlara oldukça cazip geliyor. Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası koşullarında verilen kont kredisi kişiye sadece bir konut için verilecek.

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İşte en uygun konut kredisinin faiz oranı tablosu!

Kredi Limiti Faiz Oranları (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti Azami Ödemesiz Dönem

Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası 36-180 Ay 10.000-1.000.000 TL %0.69

Kredi Tutarı Üzerinden %0.5 24 Ay

1.000.001 - 2.000.000 TL %0.74

2.000.001 TL ve üzeri %0.94

Kredi, 24 ay taksit ödemesiz 156 ay taksit ödemeli toplam 180 ay azami vadeli olabilecektir.

Faiz Maliyet Tablosu

Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası Alınacak Ücretler (TL)* Maliyet Oranları (%)

Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti Ekspertiz Ücreti Aylık ToplamYıllık Toplam

100.000TL 120 %0.69 Kredi Tutarı Üzerinden % 0.5 - %0.6997 %8.7266

100.000 TL kredi için; kredi tutarı üzerinden %0.5 kredi tahsis ücreti alınır.

Yıllık ve aylık olarak hesaplanan krediye; ekspertiz ücreti, kredi tahsis ücreti, faiz ve vergiler de eklenmiştir.

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En uygun konut kredisi veren bankaların verdiği diğer bilgiler aşağıdaki gibidir;

Kampanya kapsamında Bankamızın anlaşmalı olduğu Konut Projeleri isimleri ile kredi kullandırımına yetkili şubeler aşağıda belirtilmiştir.

0.64 faizli konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

Kredi başvurusu için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir,

Kredi tutarının %10'u peşinat olarak verilmesi gerekir,

Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir,

Kredi çekecek kişinin bankalarda adli bir dosyasının olmaması gerekir,

Kredi talebi minimum ve orta seviyede olmalıdır.

0.64 faizli konut kredisi için nasıl başvuru yapılır?

Öncelikli olarak kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapılır.

Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.

Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)


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